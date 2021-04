Juliana Moreira, chi è: età, altezza, vita privata e Instagram

Juliana Moreira, indossatrice e modella brasiliana, nota al grande pubblico per la partecipazione a programmi Mediaset, approda in Rai.

Modella per definizione, autoironica per scelta. Juliana Moreira è il classico esempio di intelligenza, simpatia e bellezza. Il suo valore aggiunto è la capacità di non prendersi mai troppo sul serio: il fisico prorompente è sempre accompagnato da un sorriso smagliante che non esita a mostrare insieme alla sua dolcezza e capacità di divertire con un semplice gesto.

Nota al grande pubblico per la partecipazione ad alcuni dei programmi Mediaset più celebri: da “Cultura Moderna” a “Fenomenal”, fino a “Paperissima Sprint”. Esprime il meglio di sé nel ballo, infatti era spesso protagonista di stacchetti suadenti che tenevano i telespettatori incollati allo schermo. Con l’andare del tempo, la sua professionalità si è evoluta trovando nuovi sbocchi ugualmente soddisfacenti.

Nome: Juliana Moreira

Età: 39 anni

Data di nascita: 15 Aprile 1982

Luogo di nascita: San Paolo (Brasile)

Segno zodiacale: Ariete

Professione: modella e showgirl

Altezza: 174 cm

Peso: 65 Kg

Profili social: Instagram

Juliana Moreira carriera

Juliana Moreira nasce a San Paolo il 15 aprile del 1982 sotto il segno dell’Ariete. Ha iniziato a farsi conoscere come indossatrice in passerella, la sua carriera è iniziata in Sudamerica per poi sbocciare in Italia a partire dal 2005.

Tanta gavetta e poi l’approdo a Mediaset dove trova la propria dimensione al fianco di Antonio Ricci e Teo Mammucari, due personalità importanti che hanno favorito il suo sviluppo artistico: solare, sorridente e incredibilmente bella non ha mai smesso di sorprendere il pubblico che, dai tempi di “Paperissima Sprint” e ancora prima con “Cultura Moderna”, la segue sempre con molto affetto.

Vita privata e Instagram

Per lei anche qualche apparizione in Rai, insieme a Carlo Conti, nel programma “Si può fare”. Inoltre la vedremo nel nuovo game show di Simona Ventura “Gioco Loco” in onda il mercoledì sera su Raidue.

Nella vita privata Juliana Moreira è piuttosto riservata. È legata sentimentalmente con Edoardo Stoppa, noto inviato di “Striscia la Notizia”, dal 2007. La coppia ha avuto due figli: Lua Sophie e Sol Gabriel, rispettivamente nati nel 2011 e 2016. Edoardo e Juliana si sono poi uniti in matrimonio – attraverso il rito civile – nel 2017. La modella è presente su Instagram e conta ben 744 mila follower.