Blueberry Blondies : soffici, golosi e irresistibili dolcetti ai mirtilli!

Se amate i frutti di bosco non potete non farvi conquistare dai Blueberry Blondies, dei golosi e morbidi quadratini farciti ai mirtilli rigorosamente light.

Per coloro che amano i dolci morbidi e cremosi e i frutti di bosco, questi Blueberry Blondies saranno davvero perfetti, golosi, soffici e anche preparati con ingredienti sani e leggeri. Niente burro, niente zuccheri raffinati, al raffinato sapore di pistacchio con una farcia al latte di mandorla che conquisterà anche i palati più raffinati.

Scopriamo come preparare i Blueberry Blondies ai mirtilli in una ricetta senza dubbio golosa ma anche attenta alla linea, soprattutto in vista della ‘prova costume’. Una colazione o una merenda perfetta anche per i giorni più caldi che arriveranno.

Blueberry Blondies : gli ingredienti e la ricetta per prepararli passo dopo passo

La ricetta dei Blueberry Blondies nasce dalla passione della food blogger healthynuvola che la presenta in modo molto invitante:

“Chi mi conosce sa quanto io sia follemente innamorata dei frutti di bosco e questa mattina ho deciso di gustarmeli creando dei morbidissimi e gustosi blondies logicamente senza burro e senza peccati di gola! Fatemi sapere cosa ne pensate!”

Gli ingredienti

Per preparare i Blueberry Blondies, avrete bisogno di:

“-60gr farina di avena pistacchio (@tsunaminutrition)

-50gr farina di farro

-1 uovo ;

-20gr di stevia (o altri dolcificanti);

-100gr yogurt fage total 0%

-70ml latte di mandorla

-qb mirtilli”

Il procedimento

“Cuocere leggermente i mirtilli in un pentolino assieme alla stevia, una volta che saranno morbidi schiacciarli con una forchetta e attendere che si raffreddino. Frullare l’uovo e la stevia fino a rendere il composto bello spumoso poi aggiungere le farine facendo attenzione a non smontare il composto. Aggiungere piano piano lo yogurt ed il latte continuando a mescolare con cautela. Appena pronto mettere il composto in uno stampo rettangolare (io ho utilizzato una cocotta in ceramica 12x18cm) e cuocere in forno per 30 minuti a 180º. Una volta cotta attendere che si raffreddi e tagliare la tortina in più parti eliminando i bordi (non buttateli ma gustateli)”

Non vi resta che mettervi al lavoro per preparare questi irresistibili Blueberry Blondies con cui concedersi una pausa dolcissima ma senza troppi sensi di colpa!

