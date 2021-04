Amaryus Perez, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Amaryus Perez, campione di pallanuoto e celebrità televisiva, ha partecipato a reality e talent show: carriera e curiosità dello sportivo.

Sport e carisma. Binomio possibile quando sei una celebrità: è il caso di Amaryus Perez, cubano, professionista in tv e nello sport dove si distingue nella pallanuoto, ma il grande pubblico lo ricorda per la propria disinvoltura davanti alle telecamere. Numerose le partecipazioni a reality show e programmi di successo: volto molto popolare, desiderato e desiderabile dalle donne.

In grado di catturare diverse fasce di pubblico, dagli sportivi agli amatori, o semplicemente amanti del buon gusto e della sobrietà. Semplicità che Perez riporta in televisione anche con discreti risultati, costantemente alla ricerca di nuove sfide il cubano dal cuore italico è riuscito a fare breccia nei telespettatori in anni di carriera sportiva e televisiva.

Nome: Amaryus Perez

Età: 45 anni

Data di nascita: 18 marzo 1976

Segno zodiacale: Pesci

Luogo di nascita: Camaguey, Cuba

Professione: allenatore di pallanuoto

Altezza: 198 cm

Peso: 94 Kg

Profili social: Instagram

Amaryus Perez carriera

Amaryus Perez nasce a Cuba il 18 marzo 1976, Camaguey è la sua città natale dove muove i primi passi anche come sportivo: passione per la pallanuoto sin dalla tenera età che poi diventa applicazione in grado di regalargli un argento alle Olimpiadi di Londra 2012, un oro a Shangai. Nel contempo vinceva un argento e un bronzo in World League.

Medagliere ricco che, però, non ha fermato la voglia del campione di mettersi ulteriormente in gioco: da quest’esigenza le esperienze sul piccolo schermo. Da “Ballando con le Stelle” a “Pechino Express”, talent e reality dove ha ottenuto il secondo posto, per poi passare a “L’isola dei Famosi” 13 in cui è arrivato terzo. Nel mezzo partecipazioni a “Stasera tutto è possibile”, “Si può fare”, “Zero e Lode” e “I soliti ignoti”.

Vita privata e Instagram

Rai ma anche Mediaset con la partecipazione a “Ciao Darwin” e “Caduta Libera”. Spazia Amaryus Perez perché la sua duttilità e una spiccata predisposizione per la televisione rende tutto più semplice. Proprio per questo è molto amato anche dal pubblico da casa, attualmente Perez è anche allenatore della squadra di pallanuoto De Akker Bologna.

Nella vita privata è molto riservato e passionale. Sposato dal 2006 con Angela Rende che lo ha seguito nel 2013 anche a “Pechino Express”. La coppia ha tre figli Christian Antonio, Gabriel e Daisy. Il campione nel privato è un marito attento e papà premuroso, presente sui social con quasi 80mila follower su Instagram.