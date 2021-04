Scopri qual è l’abbigliamento più giusto da indossare in primavera in base al tuo segno zodiacale.

A volte, decidere cosa indossare può essere davvero difficile. La voglia di apparire al meglio ed il bisogno di comodità entrano infatti in conflitto tra loro. Per risolvere questo problema si può ricorrree alla famosa via di mezzo, optando per un modo che sia furbo e al contempo in grado di farci sentire al top. E per riuscirci, si può far affidamento sul proprio segno zodiacale. Dopo aver visto qual è il gelato giusto per ognuna di noi, quindi, scopriamo cosa è meglio indossare in base al proprio segno zodiacale.

L’abbigliamento giusto per te in base al tuo segno zodiacale

Ariete – I jeans attillati ed una camicetta sfarzosa

Per te, la comodità è molto importante. Anche la vanità, però, ti caratterizza e per trovare la meglio puoi solo scendere a patti con entrambe. Un buon modo per riuscirci è quello di optare per dei jeans aderenti a cui abbinare una camicetta in grado di farsi notare. Scarpe comode di giorno e tacchi alti la sera, faranno la differenza.

Toro – Una gonna lunga con una maglia larga e colorata

Essere femminile è una cosa che ti fa sempre piacere. Per questo motivo potresti trovare il giusto equilibrio abbinando una gonna lunga (ancor meglio se in un tessuto morbido) ad una maglia larga e colorata. In questo modo sarai comoda quanto basta e senza rinunciare alla tua vanità.

Gemelli – Pantaloni neri e maglioncino colorato

Quando si tratta di abbigliamento, la cosa che ti preme di più è stare comoda e sentirsi a tuo agio. Dei pantaloni neri rappresentano quindi un capo d’abbigliamento che non dovremmo mai mancare nel tuo guardaroba. Ad essi potrai aggiungere maglioncini colorati da cambiare di volta in volta in base al tuo umore.

Cancro – Un abitino corto a fiori

Con l’arrivo della primavera, la voglia di farti notare e di sentirti in sintonia con la stagione hanno la meglio. Un abitino corto a fiori è quindi ciò che ti rappresenterà al meglio. Il tutto potrà essere reso più leggero e sportivo se abbinato a delle scarpe basse che potrai cambiare di sera in base al motivo dell’uscita.

Leone – Una gonna a metà gamba ed una camicetta vaporosa

Quando si tratta di look, apparire stilosa è ciò che più ti interessa. Una gonna a metà gamba da abbinare ad una camicetta ampia e vaporosa e a dei tacchi alti (anche di giorno) è quindi la mise che ti si addice di più. Una in grado di farti sentire a posto e bella sia al lavoro che nel privato.

Vergine – Un pantalone comodo e una maglia particolare

Quando si tratta di indossare un capo che sia un mix tra comodità e bellezza, il pantalone comodo è sicuramente in grado di farti sentire a tuo agio. Per sentirti anche femminile puoi optare per una maglia colorata e corredata di qualche accessorio importante. In questo modo otterrai entrambe le cose, senza rinunciare al comfort a cui tieni tanto.

Bilancia – Un vestitino lungo

Un abitino lungo, colorato e fresco è ciò che ti fa sentire al meglio in primavera. Che si tratti di uno a fiori o di uno in tinta unita, ciò che conti è che ti faccia sentire bella. Ancor meglio, quindi, se sceglierai di abbinare tra loro scarpe, borsa ed eventuali accessori.

Scorpione – Dei jeans aderenti ed un maglioncino vezzoso

A te piace indossare capi d’abbigliamento che ti rispecchino e che diano un’immagine di chi sei. Per sentirti a tuo agio hai quindi bisogno di comodità e di bellezza. Dei jeans aderenti ed un maglioncino colorato con maniche particolari o con disegni che si facciano notare è quindi l’ideale. Ancor meglio se abbinerai il tutto a stivali alti.

Sagittario – La mini con una maglia comoda

Sentirti bella è per te molto importante ma lo è ancor di più essere comoda. La giusta via di mezzo è una minigonna da abbinare ad una maglia comoda e sportiva. Al tutto potrai unire scarpe basse, anfibi o tacchi alti. Cosa che potrai scegliere sul momento, in base alle tue necessità e, inutile dirlo, al mood del momento.

Capricorno – Una gonna pantalone con camicetta abbinata

A te piace farti notare in modo alternativo. Per farlo senza rinunciare alle tue comodità, un buon modo è quello di optare per una gonna pantalone da abbinare ad una camicia che ne richiami in qualche modo la fantasia.

Acquario – Una tuta particolare

Vestire in modo stravagante è ciò che ti fa sentire meglio. Come rinunciare, quindi, ad una tuta che ti faccia sentire comoda e al contempo interessante? Ovviamente dovrai sceglierne una che sia in grado di farti sentire anche bella e che quindi metta in risalto la tua figura.

Pesci – Un abitino da abbinare a dei leggins

Vuoi sentirti comoda e bella al contempo? Scegli per un abitino ampio e dal taglio romantico che si possa indossare sopra dei leggins. In questo modo potrai muoverti come meglio credi senza rinunciare a sentirti femminile e bella. Particolarti che ti faranno sentire a tuo agio.

Indossare gli abiti giusti è sempre molto importante quando si cerca un look che sia sia comodo che elegante e appropriato alla propria figura. Cosa in cui le stelle ci possono aiutare. Per ottenere il meglio, il consiglio è quello di controllare il profilo dell’ascendente. In questo modo, infatti si avranno più possibilità di scelta e combinazioni in più tra le quali optare.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.