Scopri come volerti bene iniziando da alcuni modi di fare che influenzeranno positivamente la tua mente.

Volersi bene è uno degli obiettivi principali della maggior parte delle persone. O almeno di coloro che hanno capito come per essere felici sia, prima di tutto, importante avere un buon rapporto con se stessi. A volte, però, la mente può mettersi di traverso e rendere difficili tutte quelle pratiche normalmente consigliate per vivere al meglio.

In questo caso, per fortuna, si può agire su se stessi iniziando a modificare modi di fare e abitudini giornaliere. Un semplice trucco per predisporre la mente ad aprirsi verso un pensiero proattivo.

Dopo aver visto come fare per piacersi nel qui ed ora, oggi scopriremo quindi quali sono le cose pratiche da fare per indirizzare la mente verso un maggior desiderio di volersi bene.

I piani d’azione per influenzare positivamente la mente e volersi bene

Se volerti bene è uno dei tuoi obiettivi ma non sai davvero da dove iniziare, forse la cosa giusta è partire dalla tua vita di tutti i giorni. Come una piantina ha bisogno di un terreno fertile per poter attecchire e crescere, anche i pensieri positivi e la capacità di amarsi ed accettarsi per quel che si è necessitano di una mente predisposta ad incanalare i giusti modi di pensare.

Per farlo, non serve poi molto. Occorrono un po’ di forza di volontà e di costanza a cui aggiungere l’impegno per modificare pian piano il proprio stile di vita. Una serie di strategie che nel giro di poco porteranno a sentirsi meglio e a scoprire come la mente sia sempre più indirizzata verso tutto ciò che è positivo. Cosa fare, quindi? Ecco i primi passi da compiere.

Mangiare in modo sano e bilanciato. Un vecchio detto sostiene che siamo ciò che mangiamo. Ed in parte ciò è proprio vero. Basta osservarsi intorno per capire come chi tende a mangiare in modo sano è solitamente più rilassato, energico e positivo di chi non una una linea da seguire e preferisce mangiare in modo disordinato. Il primo passo da compiere per allenare la mente verso il volersi bene è quindi quello di offrirle il giusto nutrimento, facendo lo stesso anche con il propri fisico. Iniare a mangiare in modo sano e bilanciato, prediligere i cibi di stagione e ridurre al massimo alcol, alimenti confezionati e ricchi di grassi o zuccheri è ciò che serve. Nel giro di poco ci si sentirà sempre meglio e si scoprirà con sorpresa come mangiare alimenti colorati e sani sia davvero fonte di buon umore.

Fare attività fisica. Fare sport fa bene al fisico e alla mente. Ormai sono diversi gli studi che mostrano come l’allenamento quotidiano aiuti a vivere anche sette anni in più. E la cosa bella è che non serve ammazzarsi per ore in palestra. Una corsa al mattino o una camminata a ritmo sostenuto nel verde sono quanto basta per migliorare il proprio status di salute. Cosa che si rifletterà velocemente anche sulla mente donando energia e voglia di fare e di pensare in modo diverso.

Meditare. Trovare del tempo per se e per la propria mente è essenziale per vivere al meglio e iniziare a volersi bene. Per farlo non servono cissà quali strategie se non quella di cercare di svuotare la mente, magari respirando e concentrandosi sul numero di respiri che si fanno. Si può iniziare per cinque minuti al giorno andando ad aumentare sempre di più. Pian piano diventerà una piacevole abitudine della quale non si potrà più fare a meno.

Apportare questi cambiamenti nella propria vita è un buon modo per iniziare a prendersi cura di se se per migliorare sia lo stato di salute che quello mentale. A ciò si potrà ovviamente unire la lettura di libri che aiutano a volersi più bene e tanti esercizi pratici come le strategie per imparare ad amare la vita. Nel giro di poco tempo, ci si accorgerà di sentirsi effettivamente meglio e di essere finalmente su una strada più promettente ed in grado di portare verso la felicità personale.