Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: nuovo confronto dopo il GF Vip

Tommaso Zorzi, sia dopo che durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, non si è di certo risparmiato. In particolar modo nei confronti di Giulia Salemi. L’influencer, infatti, non ha mai nascosto di non aver apprezzato alcune scelte fatte da quella che un tempo era la sua amica ed una volta terminata l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, i due hanno deciso di terminare ogni rapporto.

Tant’è che si è mormorato che dietro le quinte di Verissimo, i due non si sarebbero nemmeno salutati. Tanto era l’astio e il rancore provati. Ora le cose sembrerebbero essere molto diverse in quanto secondo il comunicato ufficiale del programma condotto dall’influencer, Giulia sarà la sua prima ospite!

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno fatto pace dopo il GF Vip? Sicuramente, durante la messa in onda del programma, i due avranno modo di chiarirsi, ma vediamo insieme che cosa recita il comunicato rilasciato da Mediaset.

Maurizio Costanzo e Giulia Salemi ospiti de Il punto Z di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi domani sarà il suo debutto con Il punto Z, la rubrica che aveva vita durante il corso della diretta all’Isola dei Famosi si sposterà sul digitale, andando in onda su MediasetPlay. I primi due ospiti saranno Maurizio Costanzo, in collegamento, e Giulia Salemi, che a sua volta ospiterà la sorella di Tommaso nel suo show.

“Il Punto Z è un divertente late show che mixerà talk show e varietà con ospiti a sorpresa. Nella prima puntata, collegamento con Maurizio Costanzo che terrà simpaticamente a battesimo il debutto di Tommaso Zorzi. Ospite in studio sarà invece Giulia Salemi” esordisce così il comunicato di Mediaset, che annuncia i primi due ospiti dello show di Zorzi, che partirà domani sera.

“L’ospite si sottoporrà alle domande di fuoco del conduttore, commenterà con lui un tweet positivo e uno negativo che la riguardano e scriverà un pensiero che preferisce non rivelare a voce nella Tommy Card, il cui contenuto sarà reso noto alla fine della puntata” conclude il comunicato, rivelano anche che i 10 contenuti social più simpatici, inerenti alla messa in onda del programma, saranno mandati in onda.

Quest’occasione televisiva permetterà a Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, che a Pasqua ha conosciuto il figlio di Pierpaolo Pretelli, avranno modo di potersi chiarire oppure finirà per farli allontanare ancora di più? Staremo a vedere.