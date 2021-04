Nicolas Cage, da Erika Koibe a Riko Shibata: nuove nozze per l’attore

Nicolas Cage sposa la 26enne Riko Shibata a metà febbraio. L’attore statunitense volta pagina dopo le nozze lampo con Erika Koibe.

Nicolas Cage si sposa, di nuovo. Nota la sua indole di conquistatore, l’interprete statunitense ha fatto breccia nel cuore di Riko Shibata. 26enne giapponese. I due si sono sposati a Las Vegas, il lieto evento è stato comunicato i primi di marzo: l’attore ha scelto il 16 febbraio scorso come data di unione per omaggiare il padre defunto. Una passione forte la loro, cementificata dalla pandemia.

Sono stati, infatti, per ben 6 mesi distanti a causa della pandemia: lontananza che ha rafforzato un sentimento ricco di emozione e suggestione. Non è la prima volta che Cage si ritrova a pronunciare il fatidico sì, chissà se la relazione durerà.

Nicolas Cage, nuovo amore: sposa Riko Shibata

L’attore ha sempre avuto una vita e una routine movimentata: particolari che l’hanno portato ad avere relazioni fugaci. Prima di questa, la parentesi amorosa con Erika Koibe. Unione durata solo 4 giorni. Breve ma intensa. Nicolas all’amore eterno ci crede, solo che la pratica è un po’ più difficile della teoria. “Sono molto felice – ha dichiarato – posso guardare avanti con una donna che mi ama. Vogliamo goderci ogni momento insieme”.

Parole che si sarà già trovato a dire, ma il contesto politico-sociale attuale rende tutto più intenso. In un periodo di preoccupazione, Nicolas Cage riparte dalle certezze: una è, appunto, Riko Shibata.

Un sì che vale la ripartenza: amore e lavoro a braccetto

L’altra è poter tornare a fare il proprio lavoro con continuità: la crisi pandemica ha colpito anche la Settima Arte e, se per lui non ci sono grossi problemi di guadagni – vista la condizione agiata in cui vive – deve comunque far fronte alle perdite.

Mancati introiti significano mancati film e, persino per un attore celebre e rinomato come lui, è un duro colpo da mandare giù. Quando ingrana l’amore, ingrana anche tutto il resto. Lo spera Nicolas. Stavolta potrebbe davvero mettere la testa a posto.