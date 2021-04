Margherita è la nipote di Paola Turci, figlia della sorella Francesca. “La gioia della mia vita”, scrive la cantante della nipote.

Margherita è la nipote di Paola Turci, figlia della sorella della cantante, Francesca. Tra Paola Turci e Margherita c’è un rapporto stupendo come si evince anche dalle foto che, spesso, l’artista pubblica su Instagram dedicando delle dolci parole a colei che definisce “la gioia della sua vita”.

Margherita è giovanissima. Spegnerà 19 candelina il prossimo 22 aprile. Lo scorso anno, in occasione del 18esimo compleanno di Margherita, Paola Turci ha pubblicato una serie di foto della sua nipotina, tra le quali anche quelle in cui era solo una bambina. Legatissima alla famiglia, ha un rapporto speciale sia con la sorella Francesca che con la nipote Margherita.

Margherita, nipote Paola Turci: rapporto speciale con la zia

Tra Paola e Francesca Turci, oltre ad esserci un’incredibile somiglianza fisica, hanno un rapporto speciale. In occasione del compleanno di Francesca, Paola Turci, pubblicando la foto che vedete qui in alto, ha scritto: “Buon compleanno Sorel. Fiore di pesco nato nella roccia”.

Rapporto speciale che Paola Turci ha anche con Margherita che ha le ha fatto uno scherzo con la complicità delle Iene. Innamorata di Margherita con cui trascorre tantissimo tempo, la cantante, per il suo 18esima compleanno, le ha scritto una bellissima dedica.

“Buon compleanno gioia della mia vita. 18 anni arrivati in un lampo eppure, con te e grazie a te, è stato un tempo indimenticabile. Grazie per l’amore che mi hai insegnato e per la gioia che hai portato nella mia esistenza. Sei maggiorenne. E sei la mia cucciola. Auguri”, scriveva la cantante che, sui social, pubblica spesso foto in compagnia della sua famiglia.

Margherita e lo scherzo delle Iene

Nella puntata delle Iene trasmessa il 6 aprile 2021, Margherita è stata complice delle Iene facendo credere alla zia di aver un nuovo fidanzato che fa il produttore e di aver sponsorizzato delle mozzarelle con lo slogan: “La Turci è ancora più bella da quando mangia la mozzarella”.