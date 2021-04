Scopri qual è il gelato più indicato al tuo segno zodiacale. Un consiglio delle stelle per te.

La primavera è ormai arrivata e per la maggior parte di noi si è riaccesa la voglia di un buon gelato. La varietà di gusti è però così tanta che a volte può risultare difficile scegliere quello giusto. Per questo motivo oggi vaglieremo ben 12 gusti tra cui scegliere in base al segno zodiacale.

Il gusto di gelato giusto per te in base al tuo segno segno zodiacale

Ariete – Il gelato all’arancia

Un gusto solare, fresco e che sarà sicuramente di tuo gradimento? Quello all’arancia. Che si tratti di un semplice ghiacciolo o di un gelato più corposo, non fa differenza. Gelato per te significa estate e cosa c’è di meglio di uno che ne porta persino i colori?

Toro – Il gelato al cioccolato

Per te il gelato perfetto è sempre quello al cioccolato. Un gusto del quale non ti stancheresti mai e che apprezzerai sicuramente di più se accompagnato da tante croccanti nocciole da sgranocchiare. Un gusto che amerai assaporare in ogni momento e che saprà sempre donarti il sorriso.

Gemelli – Il gelato stracciatella

Se l’indecisione e il bisogno di variare sono ciò che più ti caratterizza, il gelato alla stracciatella è la soluzione ai tuoi problemi. Fior di latte e cioccolato che si mescolano insieme rappresentano infatti un incontro tra opposti. Cosa che non potrai che apprezzare e gustare fino all’ultimo.

Cancro – Il gelato alla fragola

Romantica come sei, un gelato tutto rosa rappresenta la scelta perfetta per te. E cosa c’è di meglio di uno alla fragola? In questo modo potrai assaporare qualcosa di dolce e mantenerti al contempo leggera. E quando hai proprio voglia di esagerare? Abbinarlo con la panna sarà il top.

Leone – Il gelato alla pesca

Se hai voglia di gelato, prova con uno alla frutta. Ancor meglio se opterai per quello alla pesca. Si tratta infatti di un gusto fresco e che non potrai non apprezzare. Sopratutto se abbinato ad altri sapori freschi ed in grado di farti sentire già in vacanza.

Vergine – Il gelato alla crema

Un buon gelato alla crema è quanto di più semplice e goloso ci sia. Un gusto che non ti stancherà facilmente e che ti piacerà assaporare in diversi momenti della giornata. Ancor meglio se associato con un buon biscotto. Cosa che renderà l’esperienza di gusto ancor più piacevole.

Bilancia – Il gelato zuppa inglese

Un sapore fresco, accogliente ed elegante? Zuppa inglese. Di sicuro ti piacerà gustarlo al massimo sia da una bella coppetta che dal classico cono. Ciò che conta è immergerti nel suo gusto avvolgente e sempre pronto a soddisfare la tua voglia di buono. Un gusto che amerai sempre.

Scorpione – Il gelato al pistacchio

Diciamocela tutta, la frutta secca sotto forma di gelato è ciò che meglio ri rappresenta grazie al gusto pieno e corposo che riesce ad offrirti. Tra i tanti gusti il più adatto a te è quello al pistacchio. Ancor meglio se ogni tanto considererai di provarlo insieme alla nocciola. Una vera esperienza di gusto che amerai riprovare più e più volte.

Sagittario – Il gelato alla vaniglia

Quando si parla di gelati hai bisogno di dolcezza. E tra i tanti gusti, uno che sarà sempre in grado di offrirtene è il gusto vaniglia. Un modo per gustare il gelato sentendoti leggera ma assaporando al contempo un gusto pieno e vivace. Esattamente qualcosa che ben si sposa con le tue esigenze.

Capricorno – Il gelato alla banana

Se hai voglia di un buon gelato, quello alla banana è colorato e goloso al punto giusto da darti subito il buon umore. Una variante che amerai gustare sia da sola che in coppia con la panna. E tutto per un momento di puro relax che amerai concederti.

Acquario – Il gelato al caffè

Se hai voglia di un gelato rinfrescante, quello al caffè rappresenta di certo la scelta migliore. Buono sia da solo che con la panna, rappresenterà un modo per spezzare la routine e per concederti qualcosa di dolce che amerai gustare in ogni momento della giornata.

Pesci – Il gelato fior di latte con frutta

Quando si tratta di gelato ami fare una vera esperienza di gusto. E cosa c’è di meglio di una coppa al gusto fior di latte e con tanta frutta? Ancor meglio se spolvererai il tutto con della granella di pistacchi. Perché per te anche un semplice gelato può diventare qualcosa di speciale.

Scegliere il gelato giusto è un buon modo per entrare in pieno nel mood della primavera e delle vacanze estive. Per avere più possibilità di scelta, il consiglio è quello di controllare il profilo dell’ascendente. Un modo per avere più di un gusto tra cui scegliere.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.