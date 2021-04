Claudia Gerini è molto attenta al proprio aspetto fisico, scopriamo se segue un’alimentazione mirata che la permette di sfoggiare una forma fisica perfetta.

Claudia Gerini una delle attrici romane più famose del panorama cinematografico e televisivo italiano. Simpatica, talentuosa e bella, conosciuta e amata dal grande pubblico, con un fisico perfetto e invidiabile all’età di 50 anni. Scopriamo se segue un’alimentazione mirata che la consente di avere un fisico perfetto.

Claudia Gerini: che alimentazione segue

In in intervista rilasciata a Ok-Salute l’attrice romana Claudia Gerini ha raccontato di avere avuto problemi legati all’intolleranza al lattosio, spesso dopo aver mangiato aveva un gonfiore addominale. Infatti l’attrice è corsa subito ai ripari affidandosi ad un medico per capire cosa fare.

Ha spiegato che spesso dopo mangiato non solo avvertiva dolore all’addome, ma la pancia si gonfiava, sembrava un vero e proprio pallone. Ma l’attrice non riusciva a spiegarsi il perchè di tutto ciò nonostante si definisce una buongustaia, ma non ha mai esagerato con le porzioni a tavola. Gerini spiega che il dolore alla pancia era accompagnato dalla pesantezza di stomaco, episodi di gastrite, beh per nulla piacevole.

Inizialmente ha optato ad un’alimentazione senza pizza e prodotti a base di lievito perchè pensasse che fosse proprio il lievito la causa di tale gonfiore. Ma con il passar del tempo, l’attrice non nota alcuna tipo di cambiamento in meglio. Quindi ritenne opportuno rivolgersi ad un medico specialista non solo un nutrizionista ma anche genetista. Infatti le consigliò di fare subito un test per l’intolleranza al lattosio. Un esame veloce e per nulla invasivo e dal risultato è emerso che Gerini è intollerante al lattosio, anche la sua mamma ha questa intolleranza, ma nonostante tutto non ha mai avuto disturbi come lei.

La Gerini dopo la risposta dell’esame segue una dieta mirata, che l’ha consigliato il nutrizionista. La dieta è specifica, infatti deve porre attenzione ai cibi che contengono lattosio, ma inizialmente la Gerini non sapeva che il lattosio si trovasse anche in alimenti diversi oltre al latte e latticini, infatti si trova anche in alcune salse, nei prodotti da forno e non solo.

L’attrice segue attentamente la dieta consigliata dal nutrizionista, in particolar modo quando è a casa, ma ammette che quando si trova a cena da amici e parenti oppure per eventi di lavoro ha la necessità di mangiare fuori casa assume una pillola, che permette al corpo di digerire il lattosio senza particolari problemi. La pillola eviterà che dopo l’assunzione di alimenti contenenti il lattosio si possa gonfiare la pancia. L’attrice che adora tantissimo il gorgonzola e la provola, lo può mangiare perchè non contengono il lattosio.

Ma Claudia Gerini, come tutte le donne del mondo dello spettacolo è molto attenta alla forma fisica, infatti segue una dieta sana ed equilibrata ponendo attenzione. Nonostante adora il gorgonzola cerca di non eccedere con le quantità, si concede questo formaggio raramente. Inoltre mangia tante verdure sia cotte che crude a cui lei non sa rinunciare le gusta in qualsiasi modo.

Invece la sua colazione è prevalentemente senza dolci, ma preferisce il pane tostato e avocado o un uovo strapazzato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Gerini (@geriniclaudia)

La cena si delizia con un piatto di pasta, ma senza esagerare con le porzioni, con poco condimento altrimenti le risulta difficile la digestione. Si sa che se si mangia tanto si rischia di avere disturbi del sonno. Ci sono alcuni alimenti che vanno assolutamente evitati.

Lo sa benissimo la Gerini che i pasti devono essere bilanciati, ma afferma che grazie alla dieta che segue evitando i cibi contenti il lattosio si sente meglio, rinata.

(Fonte:OK-Salute)