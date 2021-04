Bagnoschiuma fatto in casa: come prepararlo in pochissimi passaggi!

Il Bagnoschiuma è senza dubbio uno dei prodotti di skincare più utilizzati ogni giorno. Scopriamo come prepararne uno in casa partendo da una semplice saponetta naturale e vegetale.

L’autoproduzione oggi è una delle più grandi risorse per il pianeta, ogni giorno infatti vengono gettate tonnellate di plastica nell’ambiente e gran parte di queste proviene proprio dal consumo di prodotti per la bellezza e l’igiene personale.

Autoprodurre in casa i nostri prodotti di bellezza, sarà un modo per voler bene all’ambiente ma soprattutto per prendersi cura della nostra pelle con rimedi naturali e dalle prestazioni straordinarie, ultimo e non per importanza, il notevole risparmio economico che si potrà realizzare preparando i cosmetici in casa.

Scopriamo come preparare un ottimo bagnoschiuma in casa partendo da una semplicissima saponetta vegetale e naturale, una ricetta per preparare una grande quantità di detergente con ingredienti naturali e con davvero pochissimi soldini. Si potrà acquistare una buona saponetta vegetale e da questa creare un ottimo bagno di schiuma magari addizionandolo di oli essenziali per creare una fragranza piacevole. Scopri come preparare anche dei fantastici scrub per il corpo in casa!

Come preparare un bagnoschiuma con una semplice saponetta vegetale

Preparare una buona quantità di bagnoschiuma per il corpo utilizzando una semplicissima saponetta vegetale, vi regalerà la possibilità di prendervi cura della vostra pelle con un prodotto naturale, dell’ambiente e del vostro portafoglio.

Da prima si dovrà scegliere un’ottima saponetta vegetale e la si potrà acquistare in farmacia, in erboristeria o anche in reparti dei supermercati più forniti. Una volta scelta la saponetta per le sue proprietà, i suoi ingredienti naturali e perché no anche per la sua profumazione, si potrà preparare un ottimo bagnoschiuma liquido da poter utilizzare ogni giorno sotto la doccia. Dopo la doccia scopri come preparare un ottimo deodorante fai da te.

La ricetta del bagnoschiuma fai da te

La bravissima beauty blogger e naturopata Martina Rodini, ha creato una ricetta naturale e semplice da realizzare per preparare un ottimo bagnoschiuma in casa partendo da una saponetta vegetale, magari quella preferita!

Ottenere una bottiglia di bagnoschiuma da utilizzare ogni giorno sotto la doccia che deterga, rinfreschi e profumi l’epidermide sarà davvero semplice e basterà avere due ingredienti, una saponetta vegetale e dell’acqua!

Non vi resta che seguire la video ricetta e preparare il vostro bagnoschiuma naturale e personalizzato, un prodotto che potrete trasformare in un bellissimo ed utile regalo fai da te!