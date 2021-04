Alexandra Grant, chi è la fidanzata di Keanu Reeves: carriera e vita privata

Alexandra Grant, stimata artista e compagna di Keanu Reeves, è balzata alle cronache per qualche iniziativa interessante: dati e curiosità.

Questione di feeling. Lo stesso che ha travolto Keanu Reeves e Alexandra Grant, i due infatti stanno insieme da molti anni. Il noto attore è un tipo riservato, non ha mai palesato eccessivamente la propria vita privata in pubblico: risapute le sue disavventure a livello familiare con qualche brutta perdita che lo ha fatto soffrire più del dovuto. Reeves, però, ha sempre dato l’impressione di potersi rimettere in sesto.

Serenità ritrovata anche grazie alla compagnia e l’amore della donna che sembrerebbe averlo, in qualche maniera, risolto. Entrambi collaboravano insieme da tempo, quando qualche anno fa è scoppiato l’amore: insieme hanno lavorato a “Ode to Happiness” e “Shadows”, i due libri scritti dall’interprete, e hanno fondato successivamente – nel 2016 – una casa editrice: la “X Artist’s Books”.

La coppia sarebbe consolidata ai massimi, al punto che chiunque penserebbe che stiano insieme da poco, invece il loro è un sentimento nato e cresciuto lontano dai riflettori: “Quando Alexandra mi ha detto Keanu Reeves è il mio ragazzo, sono rimasta di sasso”, ha rivelato Jennifer Tilly, un’amica stretta della Grant. “Lui un ragazzo eccezionale”, commentano gli affezionati. Fortunati entrambi a trovarsi e scegliersi vicendevolmente, nessuno sembra patire la celebrità dell’altro. Anzi si supportano reciprocamente, tanto nel privato quanto nel lavoro.

La celebre artista è balzata alle cronache per le sue mostre d’arte negli Stati Uniti, piuttosto ricercate ed esclusive, e per una campagna di comunicazione in favore della body positivity riguardo alla precocità dei suoi capelli bianchi. Il paragone con Helen Mirren la lusinga, ma lei gli attori preferisce vederli sullo schermo piuttosto che accanto. Keanu Reeves è l’eccezione che conferma la regola.