Vi siete mai chieste perché è così facile ricadere in tentazione con un ex? Perché ci ritroviamo spesso a dire “sono andata a letto con il mio ex”?

Canzoni, film e serie tv hanno parlato chiaro: cadere in tentazione con un ex pare esser la cosa più semplice che possa accadere nella vita di una donna.

L’amore può esser sfumato e magari anche la passione ma chissà perché un certo tipo di attrazione, un’intesa particolare pare esser destinata a non scomparire mai.

Alcuni studi dicono che sia addirittura terapeutico, un antidepressivo naturale che consente di procedere in modo meno traumatico verso nuove relazioni.

Sarà per questo che andare a letto con un ex appare così naturale? Scopriamolo insieme.

Perché è così facile andare a letto (di nuovo) con un ex?

Molti dicono che è perché lui ci conosce, sa che cosa ci piace, che cosa non ci piace e in un certo senso ciò rende tutto più facile, una sorta di successo assicurato.

Per altri è una sorta di modo per sentirsi sempre amati, per sapere che c’è qualcuno per cui siamo speciali, belle e seducenti.

Per altri ancora si tratta di non saper mettere un punto, non saper dire che è finita, non accettare che quella storia è da archiviare. Questa sarebbe la motivazione più pericolosa. Già perché scambiare il sesso per un sentimento ancora capace di dare qualcosa rischia di esser veramente una strada verso il baratro.

Eppure molte coppie hanno ceduto alla tentazione, prima di dirsi definitivamente addio hanno trascinato avanti la loro storia anche se solo a letto, nella passione hanno trovato la via più facile da percorrere per dirsi addio.

Giusto, sbagliato, difficile dirlo, quello che è certo è che, in un certo senso, si tratta di una sorta di abitudine, una tradizione che nella vita sentimentale di innumerevoli coppie si è lungamente trascinata.

E a voi, è mai capitato di cedere alla tentazione, di andare dalle vostre amiche e dover confessare “sono andata a letto con il mio ex”? Noi pensiamo di sì e, se volete, potete raccontatecelo in un commento.