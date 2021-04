Rosa Di Grazia, il dolce messaggio per Deddy dopo Amici 2021

Rosa Di Grazia rompe il silenzio dopo l’eliminazione da Amici 2021 e scrive un dolcissimo messaggio per il fidanzato Deddy.

Dopo essere stata eliminata da Amici 2021, la ballerina Rosa Di Grazia rompe il silenzio e, su Instagram, scrive un lungo e dolce messaggio per il fidanzato Deddy contro cui ha perso l’ultima sfida. La ballerina che, nella scuola ha sempre avuto il sostegno di Lorella Cuccarini, ha anche ringraziato tutte le persone che le hanno permesso di vivere il suo sogno.

Rosa, dopo le lacrime versate, ritrova il sorriso e la forza per continuare a credere nei propri sogni e per continuare a danzare.

Rosa di Grazia scrive a Deddy dopo Amici: “L a cosa più bella che mi sia capitata in questo viaggio”

Nella scuola di Amici , Rosa ha trovato il modo per alimentare la sua passione per la danza collaborando con grandi professionisti, ma ha anche trovato l’amore per Deddy per cui, oggi, fa il tifo in attesa di poterloriabbracciare.

“Non è finita qui, non si molla, ora ha inizio tutto, ma nel frattempo, ora più che mai IL TIFO PER TE DEDDY, la cosa più bella che mi sia capitata in questo viaggio! Ti aspetto fuori (spero il più tardi possibile) spacca tutto amore!“, ha scritto la ballerina su Instagram.



Rosa, tornata alla realtà, ha anche tirato le somme de suo percorso all’interno della scuola. “L’esperienza più bella della mia vita. Un percorso fatto di alti e bassi, ma affrontato tutto sempre a testa alta, lavorando, sudando, ricco di emozioni, gioie, pianti, soddisfazioni, critiche, giudizi.. tutto questo senza mai mollare ma farne solo un bagaglio ricco di insegnamenti”, scrive Rosa.

“Un semplice GRAZIE sarebbe riduttivo, ma porterò tutto nel mio cuore e ne farò tesoro, immensamente grata di questo sogno realizzato e opportunità data, di aver avuto costantemente un sostegno da ognuno di voi bellissimo, e non finirò mai di ringraziarvi! I sacrifici vengono ripagati e non c’è soddisfazione più bella, mai mi sarei aspettata tutto questo, sono stata me stessa dal primo giorno, con tutti i miei difetti e pregi ma VERA, non si può piacere a tutti e ci sarà sempre qualcuno pronto a giudicarti l’importante è darsi in primis noi un valore e di crederci sempre fino in fondo!“, ha scritto ancora rosa ringraziando, poi, tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione del suo sogno come Lorella Cuccarini, Elena D’Amario e Marcello Sacchetta.