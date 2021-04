Melissa Morris è una delle pazienti di Vite al Limite più amate dai telespettatori televisivi, che si sono appassionati subito alla sua drammatica storica. La giovane donna aveva soltanto 31 anni quando ha chiesto aiuto al dottor Nowzaradan nella clinica del Texas recandosi presso la clinica di Houston per perdere parte dei suoi 300 kg.

Lei è stata la prima paziente della nuova stagione del Dottor Nowzaradan. I chili di troppo non le permettevano di vivere serenamente la vita e non le facilitavano il movimento. Difatti Melissa era immobilizzata e impossibilitata a realizzare il suo più grande sogno, quello di diventare una madre. Così ha deciso di rivolgersi alla clinica degli obesi per rimuovere quei chili di troppo per rivoluzionare completamente la sua vita e intraprendendo un percorso di rinascita, seppur drastico. Com’è oggi la giovane ragazza? Scopriamolo insieme.