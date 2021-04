La perdita dell’olfatto, del gusto o di entrambi è un problema comune a tante persone che hanno contratto la Covid-19. C’è un libro di cucina che aiuta a gestire queste situazioni. Scopriamo tutti i dettagli

In più di un anno di pandemia Covid-19 la ricerca scientifica ha fatto passi da gigante. Sono state scoperte nuove cure (si pensi, ad esempio, agli anticorpi monoclonali), ci sono protocolli per l’assistenza medica domiciliare. Soprattutto, però, ci sono i vaccini.

In molti pazienti che hanno contratto l’infezione e che sono poi guariti restano alcuni ‘strascichi’ della malattia, tra i quali una sorta di ‘nebbia mentale’. Si tratta di una fase delicata definita dagli esperti come Long Covid.

Il contagio da Coronavirus spesso determina la perdita dell’olfatto, del gusto o, addirittura, di entrambi. Questo problema può comparire durante la malattia, persistendo anche dopo la negativizzazione. Le evidenze scientifiche, ad oggi, ci dicono che il tutto poi ritorna alla normalità. Ma, ogni persona, può avere tempi diversi.

Mangiare senza poter assaporare i cibi non è una bella cosa. C’è disagio anche quando non si possono sentire profumi e cattivi odori. Il piacere della tavola si basa sulla percezione sensoriale. Quando questa viene meno è un problema serio.

Per fortuna ci sono due autori che hanno avuto la brillante idea di scrivere un libro culinario, dedicato agli ex pazienti Covid che combattono con questi problemi. Scopriamo di più.

C’è chi ha pensato di dare una mano a tutti quelli che hanno perso gusto e olfatto a causa del Covid. Il 29 marzo scorso è uscito un libro culinario intitolato Taste & Flavour. E’ stato scritto da Ryan Riley e Kimberley Duke, fondatori di Life Kitchen, e sarà scaricabile in maniera completamente gratuita.

