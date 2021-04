Perchè Uomini e Donne oggi non va in onda? In pausa per Pasquetta

Perchè Uomini e Donne oggi non va in onda? Il programma di Maria De Filippi è in pausa per Pasquetta, torna martedì 6 aprile.

Uomini e Donne oggi, lunedì 5 aprile, non va in onda. Il dating show di canale 5 si concede un giorno di pausa per Pasquetta. Come ogni anno, anche nel 2021, canale 5 ha decido di non trasmettere una nuova puntata di Uomini e donne nel giorno di Pasquetta. Lo show tonerà regolarmente in onda martedì 6 aprile, alle 14.45, su canale 5.

Oggi, inoltre, non vanno in onda neanche il daytime di Amici 2021 e quello dell’Isola dei Famosi 2021. Il pomeriggio di canale 5 sarà così occupato da Beautiful e Una Vita. A seguire, alle 14.40, andrà in onda la replica della fiction Svegliati amore mio al termine della quale sarà trasmessa una nuova puntata della soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno.

Uomini e Donne torna in onda martedì 6 aprile: Gemma Galgani sempre più delusa

L’appuntamento con la nuova puntata di Uomini e Donne, dunque, è per martedì 6 aprile. La protagonista indiscussa della stagione è ancora Gemma Galgani che sta vivendo un periodo decisamente delicato. Nell’ultima puntata trasmessa, infatti, Gemma è stata la protagonista di un confronto con Nicola Vivarelli. Dopo essere tornato in trasmissione, il givoane cavaliere ha rivisto Gemma, ma in amicizia.

La Galgani, tuttavia, non nasconde di aver rivissuto delle emozioni aggiungendo di aver bisogno d’affetto in questo momento della sua vita. “In quel momento mi ha fatto piacere rivivere il passato. Sei stato affettuoso e, in quel momento, io avevo bisogno d’affetto“, sono state le parole di Gemma. Nicola, pur ribadendo di vedere la Galgani solo come un’amica, ha aggiunto: “Per te ci sarò sempre”.

La dama di Torino, poi ha fatto i conti anche con le parole di Riccardo il quale, esattamente come Nicola, ha spiegato di vederla come un’amica. Sono giorni decisamente complicati per la dama di Torino che tornerà in studio domani quando, tuttavia, secondo le anticipazioni della registrazione pubblicate dal Vicolo delle News, i protagonisti potrebbero essere Armando Incarnato e Angela con il confronto sulla loro frequentazione che scatenerà importanti reazioni in studio.