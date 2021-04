Scopri come trascorrere il giorno di Pasquetta a casa in base al tuo segno zodiacale.

Anche quest’anno le feste di Pasqua trascorreranno tra le mura domestiche. Un momento che si può scegliere di vivere di malumore o ingegnandosi per trovare dei motivi per sorridere anche senza uscire. Dopo aver visto quale uovo di Pasqua si addice di più ad ogni segno zodiacale, scopriamo quindi come vivere il giorno di Pasquetta con il sorriso.

Come vivere al meglio la Pasquetta a casa in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Creando un ambiente di festa

Se hai voglia di sentirti allegra anche senza uscire puoi approfittare della tua creatività per rendere la tua casa più confortevole. Se c’è una bella giornata di sole, ad esempio, potresti approfittarne per vestirti più leggera e addobbare il balcone o il giardinetto per prendere un po’ di sole. In alternativa, rendi la casa più luminosa possibile, metti un po’ di musica e prendi ciò che puoi da questa giornata.

Toro – Preparando un pranzo indimenticabile

Visto che Pasquetta è il giorno da dedicare a pic nic e scampagnate perché non ti dedichi a dei manicaretti di cui godere sul balcone o vicino ad una finestra? Prepara antipasti golosi, una torta salata ed un buon dolce e apparecchia nel punto più luminoso della casa. Il buon cibo e la vista del mondo esterno ti doneranno la giusta serenità.

Gemelli – Organizza un aperitivo in videochiamata

Come dice il detto “mal comune mezzo gaudio” e visto che non sei la sola a dover passare questa giornata in casa puoi sempre sentirti con gli amici o i parenti. Organizzare un aperitivo potrebbe rendere questa giornata più allegra. Ancor meglio se unirai al tutto degli stuzzichini piacevoli. Ciò che conta è investire la giusta energia.

Cancro – Sentendo le persone che ami

Indipendentemente da ciò che hai fatto a Pasqua, oggi potresti sentire le persone che ami. In questo modo renderai le distanze meno pesanti e il tuo umore ne trarrà giovamento. Una giornata di puro relax e qualcosa di buono da gustare faranno il resto per farti arrivare a sera con la giusta serenità d’animo.

Leone – Facendoti bella

Se hai voglia di fare qualcosa che ti faccia sentire meglio, prenditi cura di te. In questo modo godrai a pieno di una carica di buon umore che non ti lascerà per tutta la giornata. Dedicati un bagno rilassante, truccati come piace a te e indossa qualcosa di bello. La voglia di farti vedere da chi vive con te o dagli amici (in videochiamata) se vivi da sola, faranno il resto.

Vergine – Riposandoti un po’

Visto che lamenti sempre la mancanza di tempo per rilassarti come vorresti, perché non approfittare di questa giornata per farlo? Concediti qualcosa di buono da mangiare, scegli un bel film e rilassati senza pensieri di alcun tipo. La tua mente ne uscirà rinvigorita e sentirai il buon umore emergere come non capitava da tempo.

Bilancia – Facendo ciò di cui hai voglia

Prendi questa giornata come un momento da dedicare a te stessa e ai tuoi desideri. Ciò ti consentirà di fare quel che desideri al momento e ti farà sentire sicuramente meglio. Che si tratti di prenderti cura delle tue cose, di preparare un buon pranzetto o di guardare la tua serie tv preferita, ciò che conta è seguire quel che hai dentro.

Scorpione – Facendo qualcosa di creativo

Se il tempo è sempre tiranno, oggi puoi approfittarne. Potrai infatti dedicarti a quel progetto a cui tieni tanto ma che non riesci mai a portare avanti. Farlo ti aiuterà a rilassarti e a ritrovare te stessa. Ancor meglio se mentre lavori ti concedi anche qualcosa di buono da gustare. Vedrai che questa giornata scorrerà in modo più piacevole del previsto.

Sagittario – Sentendo le amiche

Ok, stare in casa per te non è mai piacevole. Puoi però dedicarti del tempo per farti bella e organizzare qualche videochiamata con le amiche più care. Non sarà come uscire ma tra una risata e l’altra, vedrai che il buon umore emergerà rendendo questa giornata meno triste di quanto avresti immaginato.

Capricorno – Leggendo

Dedicarti alla lettura può essere un buon modo per far scorrere questa giornata in modo rilassante. Così potrai godere a pieno di un sano momento di relax da alternare a qualche telefonata. Ancor meglio se al tutto unirai qualche pasto piacevole. Forse non sarà la migliore Pasquetta di sempre, ma con il giusto impegno saprai trovare dei momenti di serenità.

Acquario – Ascoltando la musica

La buona musica ha da sempre il potere di rilassarti. E cosa c’è di meglio dell’approfittare di questa giornata per ascoltarne un po’? Così facendo ti sentirai più serena e pronta persino a sentire qualche amico per fare due chiacchiere. Il tutto per una giornata tutto sommato piacevole.

Pesci – Facendo un pic-nic in soggiorno

Se non puoi andare fuori a fare una scampagnata, puoi sempre portare il mondo da te. Con la tua creatività, organizzare un pic-nic non sarà un problema. E che tu abbia un giardino o un soggiorno, saprai rendere le cose abbastanza fantasiose da rendere questa giornata più piacevole.

Trascorrere un’altra giornata di festa in casa non è il massimo. Con un po’ di fantasia, però, si possono ottenere tante cose. Per avere più scelte, il consiglio è quello di controllare il profilo dell’ascendente. In questo modo si avranno infatti ben due opzioni tra le quali scegliere.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.