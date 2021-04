Come vestirsi in primavera se si hanno i fianchi stretti e si cerca disperatamente un outfit elegante? Tutte le soluzioni!

La primavera è la stagione dei colori pastello e dei molti strati di abiti, che ci permettono di adeguarci rapidamente agli sbalzi di temperatura tipici di questo periodo.

Purtroppo l’abitudine di vestirsi “a cipolla” non favorisce coloro che hanno un fisico a triangolo rovesciato, caratterizzato cioè da spalle normali o larghe e fianchi stretti.

Questo perché indossare un top, una camicia, un cardigan e una giacca non farà altro che aumentare il volume della parte superiore del corpo aumentando la disarmonia della figura.

Come rimediare? Ecco tutti i trick per sopravvivere alla primavera se si hanno i fianchi stretti!

Eleganti in primavera: come vestirsi con i fianchi stretti

L’obiettivo principale di chi ha i fianchi stretti dev’essere mettere in risalto il punto vita, stringendolo in maniera da dare l’impressione di una maggiore differenza tra la larghezza della vita e quella dei fianchi.

Con questo accorgimento sarà possibile indossare più capi, come ad esempio camicia e cardigan, senza rinunciare completamente a conferire al corpo una forma a clessidra.

Per quanto riguarda i colori sarà possibile spaziare con grande libertà: l’unico accorgimento di cui tenere conto è abbandonare l’idea dei pantaloni o delle gonne scure, anche se si tratta di capi classici e sempre di buon gusto.

Purtroppo, infatti, colori scuri sulla parte inferiore del corpo tenderanno a diminuire ulteriormente il volume visivo dei fianchi e delle gambe.

Molto meglio optare per colori di una palette scura sulla parte superiore e per quelli a fantasia sulla parte inferiore.

Lo scollo a V: perché sceglierlo

Lo scollo a V ha il grande pregio di mettere il seno in risalto e di “compensare” la larghezza delle spalle mettendo in evidenza la lunghezza del busto.

Assolutamente da evitare gli scolli a barca, che al contrario mettono in risalto la larghezza delle spalle e, per questo motivo, faranno apparire i fianchi ancora più stretti.

Anche gli scolli rotondi non aiutano gran che la figura a triangolo rovesciato, quindi si possono utilizzare tranquillamente, ma di sicuro non sono la scelta vincente per eccellenza. Nel caso, meglio almeno optare per quelli profondi.

Fantasie super vistose

Le fantasie eccentriche e vistose sulla parte inferiore dell’outfit contribuiranno a far apparire i fianchi più larghi. Anche se le gonne scivolate come quelle a matita possono risultare molto eleganti per chi ha i fianchi stretti, quelle più vaporose e sbarazzine (sempre strette in vita con una cintura) posso aumentare sensibilmente il volume dei fianchi e riequilibrare la figura, soprattutto se si utilizzeranno colori neutri per la parte superiore.

Pantaloni palazzo: assolutamente mai

Come vestirsi con i fianchi stretti indossando i pantaloni? La risposta è semplice: oltre a dover scegliere, come già accennato pantaloni di colori chiari e mai scuri, è strettamente necessario optare per modelli non troppo stretti e non troppo larghi.

Il motivo è semplicissimo: i pantaloni stretti metterebbero ulteriormente in risalto la magrezza delle gambe e la strettezza dei fianchi; scegliere pantaloni troppo larghi come i pantaloni palazzo darà invece l’idea di essere “troppo vuoti”, quasi troppo grandi per un fisico così minuto.

I pantaloni ideali per i fianchi stretti sono quindi quelli dal taglio dritto e non troppo ampio, che non fasciano la figura ma la accompagnano morbidamente.

Gli errori da non commettere nel vestirsi con i fianchi stretti in primavera

Cedere alla tentazione di indossare gonne lunghe e molto svolazzanti, oppure gli amatissimi pantaloni palazzo è il peggior errore di stile che possa commettere chi ha i fianchi molto stretti. Il motivo? I fianchi scompariranno del tutto, e appariranno completamente inadatti a sostenere il volume (e il peso) del tessuto di un abito così ampio.