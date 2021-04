Come rifare il trucco proposto da Ilary Blasi durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi? Lo scopriamo insieme passo dopo passo.

Puntata dopo puntata Ilary Blasi sta conquistando il pubblico di Canale Cinque e dell’Isola dei Famosi a suon di look seducenti e make up da mille e una notte.

I trucchi sfoggiati dalla conduttrice sono infatti sempre molto grintosi e con degli elementi assolutamente costanti: sguardo intenso, labbra nude e mat, base e opaca e blush o terra per sottolineare gli zigomi.

E’ però soprattuto il trucco occhi a stupire ogni volta, sebbene con piccoli dettagli diversi di serata in serata.

Oggi studiamo il look della quarta puntata dell’Isola e proviamo a capire come replicarlo insieme.

Come copiare il trucco di Ilary Blasi

Per esaltare il suo completo giacca e pantalone over size, Ilary Blasi ha sfoggiato un look con eye-liner molto marcato circondato da sfumature calde e rigorosamente opache, perfetto anche in abbinamento alla tripla coda che abbiamo già visto come replicare insieme.

Senza dubbio un make up affascinante ma come ricrearlo a casa nostra?

Iniziamo dalla base. Senza dubbio occorrerà un’accorta applicazione di fondotinta e correttore: la base dovrà risultare opaca ma non pesante, perfetta per esser poi completata con un deciso tocco di terra che sappia esaltare gli zigomi. Ilary sceglie una terra aranciata, ottima anche per riscaldare l’incarnato in assenza di blush.

Le labbra anche si definiscono con un rossetto opaco nude che vi consigliamo di scegliere in una sfumatura armoniosa con il vostro incarnato.

Infine passiamo al punto focale di questo trucco: gli occhi.

Questa volta niente smokey eyes per la presentatrice ma una decisa e importante linea di eye-liner nero che, insieme a una generosa passata di mascara, esalterà lo sguardo. Nella piega dell’occhio un ombretto mat dai toni caldi per dare profondità allo sguardo: potrete usare in questo caso anche la terra applicata sotto gli zigomi così da creare una piacevole armonia perfetta per esaltare e scaldare l’intero volto.

Sopracciglia definite ma non troppo scure completano a perfezione questo look.

L’originale make up è stato realizzato come sempre su Ilary Blasi dalla make up artist Laura Barenghi ma voi siete pronte a imitarlo? Ora avete tute le informazioni per giocare al meglio le vostre carte.