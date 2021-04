Fabrizio Lucci, compagno Vittoria Puccini: età, altezza, carriera, Instagram

Fabrizio Lucci, chi è il compagno di Vittoria Puccini: erà, altezza, carriera, vita privata, Instagram e curiosità.

Fabrizio Lucci è il compagno di Vittoria Puccini. Schivo e riservato, con Vittoria Puccini condivide la passione per il cinema anche se, a differenza dell’attrice, preferisce restare dietro le quinte. Fabrizio, infatti, è un direttore della fotografia e l’incontro con Vittoria Puccini è arrivato sul set della fiction Anna Karenina.

Data di nascita: 30 luglio 1961

Segno zodiacale: Leone

Professione: Direttore della fotografia

Titolo di studio: /

Luogo di nascita: Roma

Altezza: /

Peso: /

Età e carriera

Fabrizio Lucci è nato a Roma il 30 luglio 1961. La sua carriera, come direttore della fotografia, inizia nel 1996 con la serie tv Dio vede e provvede. Il suo curriculum è ricco di film e fiction importanti. Ha lavorato al film Bianca come il latte e rossa come il sangue e Il professor Cenerentolo. Tra le fiction, ha lavorato a Don Matteo, tra il 2000 e il 2004, e Immaturi – La serie, uscita nel 2018.

Nell 2018, grazie alla pellicola The Place, ha ottenuto il Globo d’oro alla migliore fotografia.



Vita privata

Fabrizio Lucci ha incontrato Vittoria Puccini nel 2013, sul set della fiction Anna Karenina. Dopo essersi innamorati, sono diventati inseparabili. Entrambi schivi e riservati, vivono la storia d’amore lontano dalle luci dei riflettori.

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale “F”, Vittoria Puccini, parlando della differenza d’età con il compagno Fabrizio, diceva: “L’età non è mai pesata. Non è mai stato sposato, non ha avuto figli. Mi ripete sempre che aspettava me”.

Nei progetti della coppia, per ora, pare non ci sia il matrimonio. “Mi sento finalmente appagata, arresa, bene, in pace. Come quando ‘non devi più’: avere paura, fremere, cercare altro, aspettare. È un uomo posato, molto realizzato, sereno, senza frustrazioni, ansie”, ha raccontato l’attrice a Io Donna. Tra la Puccini e Fabrizio Lucci c’è un amore forte e solido. La coppia, sempre più unita, continua a vivere il sentimento lontano dalle luci dei riflettori.