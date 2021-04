Gli errori di igiene più commessi alla toilette

Sapevi che i maggiori errori d’igiene li commettiamo in bagno? Scopri cosa dovresti evitare di fare in futuro in bagno.

Quando sei in bagno solitamente ti dedichi alla cura della tua igiene personale, è il luogo preposto per la pulizia, eppure è il luogo nel quale si commettono i maggiori errori igienici. Ma cos’è che sbagliamo quando siamo in bagno?

Gli errori igienici che quasi tutti commettiamo in bagno

Cosa facciamo di sbagliato quando siamo in bagno? La risposta potrebbe sorprendervi molto. In effetti in fatto di igiene personale commettiamo diversi passi falsi che minano tutti i benefici derivanti da una corretta igiene personale.

Scopri tutto ciò che la maggior parte di noi sbaglia quando si trova in bagno. Ecco gli errori più comuni:

Non lavare le mani

Solitamente ci laviamo le mani prima di uscire dal bagno dopo aver ottemperato ai nostri bisogni. Questo è un errore. In realtà ci si dovrebbe lavare le mani appena si entra in bagno, prima di toccare le tue parti intime. Non hai idea del numero di germi e batteri che si trovano sulle tue mani in ogni momento, quei batteri potrebbero finire sulla carta igienica o sulle tue parti intime. Il consiglio è non solo di lavarti prima ma anche di lavarti fino al gomito.

Non cambiare le mutandine ogni giorno

Molte donne usano il salvaslip, lo cambiano spesso e per contro non cambiano la biancheria intima quotidianamente. Molte donne potrebbero pensare che in questo modo la biancheria resta pulita, ma sbagliano. Come ogni parte del corpo anche le parti intime trasudano per questo la biancheria intima andrebbe cambiata ogni giorno, inoltre si evitano in questo modo i cattivi odori e le irritazioni.

Non sedersi correttamente sul water

Sapevi che esiste una posizione specifica che dovresti adottare per favorire la defecazione? Sembrerebbe che il modo migliore per fare la cacca sia stando accovacciati come se si utilizzasse un bagno turco. Dato che il bagno turco non è presente nei bagni delle nostre case, basta mettere uno sgabello sul quale appoggiare i piedi per sollevare le gambe. Sedendoti in questo modo, eviterai problemi di la stitichezza.

Se vuoi approfondire l’argomento e vedere l’illustrazione di questa posizione leggi questo articolo: Ecco perchè dovresti fare la cacca stando in questa posizione

Usare gli asciugamani

Questo errore si commette soprattutto nei bagni pubblici. Quando si è fuori casa propria sarebbe meglio evitare di usare gli asciugamani che sono un luogo di proliferazione batterica. Ti consigliamo di mettere nella borsa un piccolo asciugamano da usare all’occorrenza, in alternativa è preferibile utilizzare la carta igienica.

Infine se non c’è sapone liquido negli appositi dispenser ma nel bagno pubblico ci sono solo saponette, evita di usarle, potresti sporcarti le mani più di quanto immagini.