Come coprire le occhiaie scure e le borse: consigli e prodotti infallibili

Come coprire e mimetizzare occhiaie scure e borse con il makeup. Tutti i consigli per il trattamento e i prodotti makeup da utilizzare.

Le occhiaie scure sono senza dubbio una problematica che affligge moltissime donne, a volte soltanto in alcune circostanze della vita in cui si vive sottoposti ad un maggiore stress, altre volte ci si nasce e ci si deve convivere per il resto della vita imparando a gestire questo inestetismo con prodotti specifici e con il makeup.

Il contorno occhi è una parte del viso molto delicata che necessità di essere idratata e nutrita in modo potente, per evitare la comparsa di rughe precoci. Scopriamo la beauty routine per prenderci cura del contorno occhi e il makeup giusto per mimetizzare borse e occhiaie.

Occhiaie scure e borse: la beauty routine per prepararle al makeup

Un buon trucco parte sempre da una bella pelle, per questo la zona perioculare dovrà essere trattata con prodotti specifici che vadano ad idratarla in modo profondo, a nutrirla e a curarla con ingredienti in grado di donare freschezza e drenare la stasi linfatica che si nasconde dietro alle borse.

Picchiettare con delicatezza i prodotti di bellezza dedicati al contorno occhi sarà il primo step per creare un bel makeup. Scopri tutti i trattamenti per prenderti cura del contorno occhi.

Borse e occhiaie: il makeup giusto per mimetizzarle

Il correttore è il prodotto chiave per coprire e mimetizzare le occhiaie scure. Perfetto un correttore liquido che doni coprenza ma che non secchi la zona e non si vada a depisitare nelle pieghette naturalmente presenti.

Il correttore potrà essere stratificato per ottenere una coprenza maggiore, ed il consiglio sarà quello di procedere per gradi per evitare di utilizzare troppo prodotto che risulterebbe poi difficile da sfumare.

Il correttore potrà essere scelto tra quelli preferiti, meglio però evitare, almeno per le pelli più mature, i correttori in stick o in crema perché l’effetto sarà quello di enfatizzare una pelle non più troppo elastica ed idratata. Scopri tutte le tendenze makeup per la primavera estate 2021.

Come coprire le occhiaie con il correttore liquido: il segreto di Osservatricescaltra

La beauty blogger Osservatricescaltra, ha voluto condividere con i suoi followers i suoi segreti per applicare il correttore e mimetizzare perfettamente le occhiaie.

Non vi resta che guardare il video tutorial per scoprire tutti i consigli per avere un contorno occhi perfetto e luminoso.