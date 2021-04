Come gustare la colomba di Pasqua in base al tuo segno zodiacale

Scopri come gustare al meglio la colomba di Pasqua in base al tuo segno zodiacale.

Oggi è Pasqua e molti di noi, indipendentemente dalla vicinanza fisica con parenti ed amici, si sono organizzati per un pranzo in famiglia, magari da fare in videochiamata ma da vivere comuque in modo conviviale. E come tutti sappiamo, nel giorno di Pasqua non mancano mai uova e colombe pasquali. Dopo aver visto qual è l’uovo più adatto ad ogni segno zodiacale, oggi scopriremo quindi come è meglio gustare la colomba pasquale in base al segno dello zodiaco.

Come gustare al meglio la colomba in base al tuo segno zodiacale

Ariete – La colomba con canditi da mangiare a colazione

La colomba con canditi e magari anche con dell’uvetta è quella che ti si addice di più. Ancor meglio se riesci a gustarla a colazione con un buon cappuccino o una tazza di latte vegetale. Sarà il tuo personale modo per iniziare al meglio sia la giornata di Pasqua che quelle a venire.

Toro – La colomba al cioccolato con una salsa d’accompagnamento

Quando si parla di dolci, per te non è mai troppo. E se la colomba giusta per te è una con crema al cioccolato, accompagnarla ad una salsa vaniglia sarebbe l’ideale per rendere il dolce ancora più speciale. Un modo tutto tuo di vivere questo giorno di festa al massimo dell’umore.

Gemelli – La colomba al cioccolato con l’uovo di Pasqua

Ebbene si, per gustare al meglio la tua colomba non dovresti privarti di nulla. Ben venga quindi anche l’uovo di Pasqua. Potresti gustarli insieme o tagliare in due la tua fetta di dolce e porvi in mezzo il cioccolato. L’esperienza di gusto sarà sicuramente più piacevole.

Cancro – La colomba con un bicchiere di latte caldo

A dirla tutta, il tipo di colomba da mangiare è irrilevante. Più semplice è e meglio potrai goderti il latte con il quale sceglierai di accompagnarla. Un pasto del quale godresti al massimo a marenda o, per una cena golosa. Un modo come un altro pe rendere più speciale questa giornata.

Leone – La colomba con tante mandorle

Gustare la colomba, assaggiando le tante mandorle di cui è solitamente ricca sarà un buon modo per godere a pieno di questo dolce. In questo modo assaporerai il meglio senza appesantirti e con il piacere di sapere che stai gustando comunque qualcosa di sano. Per quanto riguarda la parte di zuccheri hai dala tua il fatto che è un giorno di festa.

Vergine – La colomba tradizionale

A te la colomba piace da sempre tradizionale. Quanto al come gustarla non hai grande pretese e probabilmente, il modo migliore è quello di gustarla da sola e senza troppi fronzoli. Ancor meglio se a colazione o come merenda, momenti in cui potrai concederti la sua dolcezza senza troppi pensieri.

Bilancia – La colomba senza canditi

Della colomba ti piace il gusto liscio e semplice. A volte, però, vivi i canditi come un di più del quale potresti fare a meno. Il trucco è quello di toglierli uno per uno. Farlo ti aiuterà a goderti ancora di più il momento in cui mangerai finalmente la tua fetta di dolce e tutto senza rinunciare all’aroma dei canditi che, tutto somato ti piace.

Scorpione – La colomba con crema pasticcera

Creare una crema pasticcera per accompagnare una fetta di colomba classica è sicuramente un buon modo per gustare al meglio questo dolce. In alternativa puoi sempre optare per una marmellata di arance fatta in casa. Ottima per esaltarne il sapore. Gustarla in questo modo sarà un’esperienza più che piacevole.

Sagittario – La colomba con gocce di cioccolato

A te la colomba piace semplice ma golosa. Quella con gocce di cioccolato rappresenta quindi una buona opzione per rendere la tua merenda più piacevole. Inoltre, si presterà anche per realizzare dei dolci a feste concluse. E tutto senza rinunciare a quel sapore che tanto ti piace.

Capricorno – La colomba classica con salsa al cioccolato

Una salsa al cioccolato sarà il modo migliore per accompagnare una fetta di colomba classica. Ancor meglio se realizzerai tale salsa con una delle uova di cioccolato che hai in casa. In questo modo eviterai sprechi e godrai a pieno di un dolce semplice e al contempo sofisticato. Tutto da gustare.

Acquario – La colomba con crema agli agrumi

La colomba di Pasqua si presta bene al sapori agrumati, sceglierne una con crema agli agrumi è quindi una scelta che ti si addice e che ti darà la giusta soddisfazione. Ancor di più se riuscirai a preparare da sola la tua crema, in modo da farcirla o da accompagnarla pezzo per pezzo.

Pesci – La colomba con crema di pistacchio

Che tu ne scelga già una al pistacchio o meno, la colomba pasquale perfetta per te dovrebbe avere una crema di pistacchio da accompagnamento. Si tratta infatti di un modo per impreziosire questo dolce donandogli un gusto particolare. Una vera esperienza di gusto che ti piacerà fare e condividere con chi ami.

Mangiare la colomba nel modo giusto può rendere ancor più piacevole il giorno di Pasqua. Per avere più chance il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente che, in questi casi, può dare una visione più completa riguardo ciò che è giusto per noi.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.