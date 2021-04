6 trucchetti casalinghi che non conosci e che ti renderanno la vita più facile!

La vita casalinga è spesso condizionata da piccoli problemi quotidiani. Ecco sei trucchetti che forse non conosci che con molta probabilità di faciliteranno la vita!

Spesso in casa si è alle prese con piccoli problemi che però condizionano in qualche modo la giornata, problematiche legate alle pulizie, ad utensili che non funzionano bene o che si sono rovinati nel tempo.

Scopriamo 6 piccoli trucchetti casalinghi su come ripristinare il taglio perfetto di un paio di forbici, sistemare una serratura che si inceppa spesso, smacchiare delle tazze in ceramica, eliminare il calcare dal lavabo della cucina, pulire una pentola incrostata in modo semplicissimo ed eliminare la ruggine che spesso si forma sulla lama dei coltelli.

6 trucchetti che renderanno la tua vita casalinga più semplice!

La blogger e youtuber del canale 'Vivi con Letizia' ha deciso di condividere con i suoi followers dei trucchetti molto efficaci per superare alcune problematiche casalinghe in pochissimo tempo, con il minimo sforzo ed economico!

Come affilare un paio di forbici che non tagliano più

Se avete un paio di forbici che non tagliano più bene, vi basterà tagliare con le stesse un materiale economico e alla portata di tutti, la carta vetrata!

Come sistemare una serratura che si inceppa

Per sistemare una serratura poco scorrevole, basterà ricorrere ad una matita da disegno e in pochissimi minuti la serratura tornerà come nuova!

Tazze macchiate da tea e caffè

Se le vostre tazze preferite si sono ormai macchiate con l’utilizzo di tea e caffè, per farle tornare perfettamente candide basterà utilizzare un prodotto che spesso utilizzano i nostri nonni!

Lavabo della cucina macchiato dal calcare

Per eliminare ogni traccia di calcare dal lavabo in acciaio della cucina basterà utilizzare della carta da cucina imbevuta di un liquido presente in tutte le dispense!

Pentole incrostate

Se avete alcune pentole in acciaio con incrostazioni e macchie scure di bruciato, niente paura! Con una soluzione semplice e preparabile in pochi minuti la pentola tornerà come nuova senza bisogno di strofinare.

Coltelli macchiati di ruggine

Capita spesso che dei coltelli da cucina lasciati inutilizzati per del tempo abbiano le lame tutte macchiate dalla ruggine. Per farli tornare splendenti vi basterà strofinarli con un ortaggio!

Non vi resta che guardare il video tutorial per scoprire tutti i trucchetti casalinghi che vi sorprenderanno!