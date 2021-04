Tommaso Stanzani eliminato da Amici 2021: la proposta di Arisa spiazza

Tommaso Stanzani è stato eliminato dal serale di Amici 2021: per il ballerino arriva l’importante offerta lavorativa di Arisa.

Tommaso Stanzani è l’eliminato della terza puntata del serale di Amici 2021. Il ballerino della squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, al termine della prima manche, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, ha dovuto lasciare la scuola.

L’eliminazione di Tommaso non è stata accolta bene dagli altri allievi che si erano affezionati a Tommaso sin dal suo primo giorno di scuola. Simpatico, ironico, disponibile e molto generoso, Tommaso è entrato nel cuore degli altri concorrenti e del pubblico. La sua inaspettata eliminazione ha così lasciato l’amaro in bocca a molte persone. Tommaso, però, può consolarsi con l’importante proposta lavorativa di Arisa.

Le lacrime dei concorrenti di Amici 2021 per l’eliminazione di Tommaso Stanzani

Al termine della prima manche della terza puntata del serale di Amici 2021, Tommaso è finito al ballottaggio con Sangiovanni ed Enula. Il primo a salvarsi è stato Sangiovanni mentre Tommaso, nonostante un’esibizione molto emozionante, come riportano le talpe del Vicolo, è stato eliminato.

La sua eliminazione ha provocato le lacrime di tutti, in primis di Martina Miliddi con cui il ballerino aveva instaurato una solida amicizia.

Tommaso, provato dall’eliminazione, ha ringraziato tutte le persone che gli hanno permesso di vivere un’esperienza incredibile, in primis la maestra Alessandra Celentano e Maria De Filippi. L’eliminazione di Tommaso ha colto di sorpresa anche gli insegnanti delle altre squadre. Anche Maria De Filippi non ha nascosto il dispiacere per l’eliminazione di Tommaso così come Arisa. Quest’ultima decide così di fare una proposta lavorativa a Tommaso.

La cantante che guida una la propria squadra insieme a Lorella Cuccarini, visibilmente colpita dal talento di Tommaso, gli ha proposto di partecipare al suo prossimo videoclip. Una grande occasione per Tommaso che riceve anche i complimenti di Alessandra Celentano che lo sprona a non fermarsi, ma a continuare a lavorare per diventare un ottimo ballerino professionista.

Tommaso, entrato quando il talent era già iniziato, studia danza da pochi anni dopo aver praticato pattinaggio per molto tempo esibendosi con coreografie realizzate dalla madre.