Test quale gattino ti piace di più? La risposta rivela i tuoi pregi

Guarda l’immagine del test di oggi, quale gattino ti piace di più? La tua scelta rivela i tuoi maggiori pregi.

E’ primavera, la Pasqua si avvicina e in questo periodo si avvicina anche l’arrivo di molti mici. Dopo la stagione dell’amore e la gestazione, le mamme gatte sono pronte a dare alla luce degli splendidi animali da coccolare. E tu ami i gatti?

Anche se non sei un appassionato di felini potresti comunque trovare questo test divertente: devi solamente scegliere l’immagine che ti attrae di più.

Test: dimmi che gatto scegli e ti dirò i tuoi pregi

Questa immagine farà appello alla motivazione inconscia che guida la tua scelta e ti svela un aspetto di te, o meglio una tua qualità. In questa immagine troverai dei gatti, ognuno diverso dall’altro. La loro forma e il loro colore farà appello al tuo inconscio e tirerà fuori i tuoi punti di forza.

Questo test non fornisce una diagnosi clinica, nasce con l’intento di divertirti eppure i test di personalità sono in grado di rispondere ad un’esigenza particolare dell’utente, quella di conoscersi meglio, capirsi e di conoscenza riuscire a perseguire nella vita ciò che ci fa stare meglio. Questo percorso introspettivo avviene in modo più divertente.

Sei pronto per il test? leggi il profilo corrispondente alla tua scelta e scoprirai qualcosa che ti sarà molto utile in questi giorni di Pasqua.

Se hai scelto:

Il gatto n.1

Coloro che scelgono questo gatto hanno il pregio di essere persone molto socievoli. Per voi intavolare discorsi e conoscere gente nuova è un gioco da ragazzi. Attacchi bottone anche con i sassi, trovi sempre l’argomento giusto da trattare. Detesti giudicare gli altri e detesti gli spettegolezzi, li trovi irrispettosi.

Il gatto n.2

Sei questa è la scelta la tua principale dote è la creatività. Ami le sfide e le prove difficili, ti piace essere impegnato in attività sempre diverse. Il giudizio degli altri non ti interessa, sei una persona molto positiva e nulla può interrompere questo ciclo.

Il gatto n.3

Sei una persona con il pregio di essere molto amorevole. Sei una persona che si occupa del benessere dei suoi cari, sempre presente, affidabile e premurosa, una mamma chioccia. La tua famiglia è sacra, occupa il primo posto, la difendi e la proteggi da tutto.

Il gatto n.4

Se hai scelto il gatto n. 4 il tuo pregio è l’indecisione. Per molti l’indecisione è un difetto, nel tuo caso non lo è, è lo strumento che ti spinge a valutare le opzioni prima di prendere decisioni. Ti affidi a persone di fiducia in modo che ti possano guidare a prendere le giuste decisioni e a non commettere errori.

Il gatto n.5

Se questa è la tua scelta il tuo pregio è la determinazione. Vai dritto come un treno, arrivi sempre all’obiettivo che ti prefiggi. Sei testardo come un mulo impossibile farti cambiare idea. Sei una persona ambiziosa. Non credi nell’amore per la vita, ti piace cambiare partner di tanto intanto ed alternare periodi di solitudine.

Cosa ne pensi del test? E’ stato soddisfacente? Molti degli utenti che lo hanno fatto lo hanno definito molto accurato tanto che ha fatto il giro del mondo.