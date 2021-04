Vuoi provare a dare una “svolta” alla tua vita intima? Ecco cinque posizioni con il cuscino a letto da provare almeno una volta!

Che il cuscino sia importante, nelle nostre vite, ormai lo abbiamo capito.

Da chi non lo vuole abbandonare la mattina a chi lo usa anche per lo smart working, tutti ci siamo trovati nella posizione di idolatrare il nostro cuscino!

Anche se sei una delle persone che dorme senza, ecco cinque posizioni per “integrarlo” anche nella tua vita intima: il divertimento e la comodità sono assicurati!

Posizioni con il cuscino a letto: ecco cinque da provare

Partiamo da un presupposto importante: se sei una di quelle persone che non usa il cuscino per dormire, l’autrice di questo articolo non può far altro che rimanere sconvolta.

Ma come fai?

I cuscini sono, né più né meno, una delle più grandi invenzioni dell’umanità (o almeno così la pensa chi scrive) e vorremmo poterli portare ovunque.

No?

Ecco, quindi, che abbiamo trovato alcune idee per integrare il cuscino anche nei momenti più hot.

Chi l’ha detto, infatti, che la tua vita intima non possa essere anche… comoda?

Va bene, lo sappiamo, i rapporti intimi dovrebbero essere assolutamente spontanei, realizzati in un impeto di passione e senza preoccuparsi delle circostanze.

Però anche l’idea di riuscire a stare più comodi grazie all’aiuto del cuscino… non è così male, vero?

Abbiamo scoperto su CosmopolitanUS alcune posizioni che possono essere assolutamente migliorate grazie al nostro amico cuscino.

Ecco cinque maniere per “inserirlo” nei tuoi rapporti intimi e amplificare sia il piacere che… la comodità!

Spoiler: non deve essere un cuscino pensato appositamente i rapporti intimi (sì, esistono anche loro) ma puoi usare anche quelli normali.

Assicurati solo di averne abbastanza!

la “torre”, solo per i più atletici : ma no, scherziamo! Dopotutto, si parla di cuscini.

L’idea per questa posizione, però, è quella di impilare due o tre cuscini sul bordo del letto. Tu sali con le ginocchia sui cuscini e posi le mani sul materasso.

Il tuo partner , a questo punto, può prenderti da dietro : la penetrazione sarà estremamente profonda quindi fate attenzione!

Potrebbe essere una delle posizioni da aggiungere a quelle che ti avevamo già suggerito per le “misure piccole”: farete un tentativo ?

Questa posizione è estremamente comoda (attenti, quindi, a non addormentarvi ) e vi aiuta nei movimenti.

Il cuscino, infatti, funziona un po’ come un “ perno ” (solo incredibilmente più comodo ) grazie al quale amplificare i vostri movimenti .

Con questo “aiuto”, infatti, la penetrazione è sicuramente più profonda e tu sarai super comoda. Da provare!

Questa posizione prevedere che tu ed il tuo partner creiate un vero e proprio “ fortino ” di cuscini: ricordati, però, di mettere quelli più grandi dietro la schiena del tuo compagno!

Con l’extra supporto dietro la schiena, il tuo compagno potrà sedersi e lasciarsi andare all’indietro mentre tu potrai scegliere la posizione più comoda.

Puoi stare girata guardando il partner oppure dandogli le spalle e usare il resto dei cuscini per… stare comoda!

Anche se si traduce come “mezzo tubo“, il suo utilizzo insieme al cuscino prevede una posizione del tutto normale!

Cosmopolitan suggerisce di usare due cuscini ai quali ti appoggerai con il busto o con la parte superiore della pancia.

Mentre il partner ti prende da dietro, tu potrai “incastrare” tra i due cuscini uno dei tuoi giocattoli erotici preferiti (se ne hai, ovviamente).

La doppia stimolazione tra clitoride e penetrazione dovrebbe regalarti una sensazione veramente unica!

Insomma, ormai lo abbiamo capito: i cuscini sono davvero i nostri migliori amici!

Ora che hai scoperto come li puoi utilizzare tra le coperte oltre che per dormire, non hai veramente più scuse.

Puoi provare le nostre posizioni o inventarne di altre: pronta a stare… il più comoda possibile?