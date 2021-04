La pelle delle ginocchia è screpolata e ruvida? Ecco i rimedi naturali giusti

Se la pelle delle tue ginocchia è screpolata e ruvida ecco alcuni rimedi naturali che potranno aiutarti a contrastarla.

Le ginocchia, così come i gomiti, sono una di quelle parti del corpo che possono essere più soggette a screpolarsi e a irruvidirsi diventando anche di un colore più scuro rispetto alla normale tonalità della nostra pelle.

Un disturbo oltre, che fastidioso anche anti estetico, specialmente ora con l’arrivo della primavera, visto che siamo più portate a scoprirci indossando abiti, gonne o pantaloncini senza collant.

Come fare allora per risolvere questo noioso problema? Ecco alcuni rimedi naturali per contrastare la pelle screpolata, ruvida e annerita della ginocchia e farla tornare morbida e luminosa.

Ecco i rimedi naturali per contrastare la pelle screpolata delle ginocchia

Con l’arrivo della bella stagione le donne sono più portate a prendersi cura del proprio corpo. Complice il clima più mite torna anche la voglia di scoprirsi e di indossare capi più leggeri che inevitabilmente possono mostrare più facilmente anche i nostri inestetismi.

Tra questi ce n’è uno che talvolta può impedirci di indossare abitini e gonne corte perché riesce a metterci in imbarazzo. Stiamo parlando delle ginocchia screpolate, ruvide e annerite. In questa parte del corpo infatti può capitare che la pelle addirittura diventi più scura e molto più spessa del normale.

Ma perché ciò accade? Il motivo è che in questa parte del corpo la pelle è più sottile e si trova più a contatto con l’osso, inoltre, non ci sono ghiandole sebacee e nemmeno muscoli con vasi sanguigni che invece donano alla pelle il classico colore rosato. Ecco perché la pelle è più facile che tenda a disidratarsi in queste zone.

Se però si dovesse anche avvertire un prurito persistente è bene consultare il dermatologo perché potrebbe essere la spia di qualche patologia della pelle da non sottovalutare come la psoriasi.

Se non è questo il caso, esistono dei rimedi naturali per far tornare la pelle luminosa, idratata e ben nutrita, vediamo quali sono.

1) Aloe vera. Il gel di aloe vera serva a riparare la cute screpolata, agendo in profondità. Basterà utilizzare direttamente il gel dalla pianta, oppure acquistare l’aloe pura in gel in erboristeria o in farmacia. Dovremo avere la pazienza di metterlo ogni giorno fino a che la pelle non tornerà ad essere ben idratata.

2) Burro di karité. Anch’esso è uno dei prodotti più efficaci contro la disidratazione e l’ aridità della pelle, non solo, aiuta anche a ridonare elasticità. Un elisir di idratazione e nutrimento per la nostra cute che ci permetterà di ottenere in tempi brevi degli ottimi risultati.

3) Limone. Soprattutto ideale per schiarire, il limone applicato sulle ginocchia dove la pelle è annerita, aiuterà appunto a farla tornare del suo colore naturale. Basterà applicarlo puro sulle zone da trattare, strofinandolo direttamente sulle ginocchia. Occhio a non avere tagli altrimenti vedrete le stelle!

4) Bicarbonato. Fare uno scrub per portare via la pelle morta può essere un buon inizio. Basterà applicare del bicarbonato quando facciamo la doccia creando una sorta di impasto con qualche goccia d’acqua. Lo applichiamo sulle ginocchia e aspettiamo che si secchi, poi lo laviamo via.