Nina Verdelli e Lorenzo sono la compagna e il figlio di Alessio Boni: la coppia vive un amore che cresce senza sentire l’esigenza di sposarsi.

Nina Verdelli è la compagna di Alessio Boni e la donna che ha regalato all’attore la gioia della paternità con la nascita del piccolo Lorenzo il 22 marzo 2020. Classe 1985m è la figlia del giornalista Carlo Verdelli e Cipriana Dell’Orto. Appassionata di giornalismo, dopo la laurea, comincia a lavorare con Glamour per poi approdare a Vanity Fair. Nel 2019 ha pubblicato anche il sui primo libro dal titolo “Breve storia triste (del mondo)”.

Schiva e riservata, non ha mai parlato della vita privata. Recentemente, però, complice anche la gravidanza, non ha potuto evitare iriflettori sulla storia d’amore che vive con Alessio Boni.

Nina Verdelli e l’amore con Alessio Boni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Verdelli (@ninaverdelli)

Nina Verdelli e Alessio Boni stanno insieme dal 2016. La coppia, però, è uscita allo scoperto nel 2018. La giornalista e l’attore vivono così un amore importante non senteno l’esigenza di dover convolare a nozze.

“La famiglia nasce con l’unione di due persone e il pargolo che arriva. Il matrimonio è un contratto. Lei ha bisogno di un contratto per l’amore? Io no, non ne ho bisogno. E la mia compagna neanche, altrimenti non starebbe con me. Inoltre i figli delle coppie non sposate hanno ormai gli stessi diritti di quelli nati nel matrimonio, quindi non c’è motivo”, ha detto l’attore in un’intervista rilasciata a Oggi come riporta Donna Magazine.

La nascita di Lorenzo, poi, ha unito ancora di più la coppia. L’arrivo di Lorenzo, in particolare, ha piacevolmente sorpreso papà Alessio.

“So 24 ore su 24 con mio figlio. Ho imparato tutte le tipologie di pianto, ne ha almeno 5,6. Quando vedo il piccolo per me è un momento di eternità. È una grande gioia anche se mi dispiace per tutto il resto. In questo periodo c’è per me un microcosmo a sé stante. È una cosa impressionante. Non pensavo potesse esistere una forma così potente d’amore. Un amore che cresce giorno dopo giorno”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata a La vita in diretta.