Coppia: i modi originali per dirgli che state per avere un bambino

Se state cercando di avere un bambino niente può renderlo più felice della frase: “Sono incinta!”. Ecco qualche suggerimento per dirglielo in modo originale.

Da quando hai scoperto di essere incinta non sei più nella pelle e vuoi dirglielo subito e se invece di dirglielo a getto pensassi ad un modo originale per comunicarglielo. Stupiscilo e rendi questo momento ancora più indimenticabile.

Come dirgli che avrete un bambino con originalità

Avere un bambino stravolge completamente la relazione di coppia e la vostra vita.

Se avete già dei figli o che sia il primo, questo annuncio merita che venga fatto in un modo speciale. Una grande notizia va rivelata con un un grande annuncio!

Scoprire di essere incinta soprattutto dopo tanti tentativi è un po’ come aver vinto alla lotteria, senti di aver vinto un dono, vorresti condividere questa gioia con l’universo ma sai bene che il primo trimestre di gravidanza è rischioso e c’è la possibilità di perdere il bambino a causa di un aborto spontaneo, per cui meglio evitare di dirlo a tutti e condividere questo bellissimo segreto inizialmente con la tua dolce metà. Come dirglielo?

Se non avete scoperto insieme della vostra gravidanza, pensa a come dargli questa notizia in un modo che non dimenticherà, in modo originale ed esplosivo.

Per rivelare la futura nascita in un modo fuori dall’ordinario alla tua dolce metà, ecco qualche bellissima idea!

Un annuncio nel giornale

Legge un giornale in particolare? faglielo trovare a casa vostra e invitalo a leggere una pagina in particolare, la pagina che contiene l’annuncio che sta per diventare papà.

Un altro piatto a tavola

Apparecchia la tavola e aggiungi un posto, quando ti chiederà se aspettate qualcuno per cena metti nel terzo piatto un paio di scarpette da neonato… Capirà dopo qualche secondo.

Con l’aiuto del tuo primo figlio

Inventa un modo per dirglielo con la complicità del primo figlio, organizzategli una caccia al tesoro dove il premio è una maglietta con su scritto “Due volte papà”

Un dono nascosto

Di al tuo amore che hai un regalo per lui ma che deve trovarlo. Forniscigli delle indicazioni, usa la tecnica del caldo freddo e man mano che si avvicina a te di che fa caldo. Quando arriva alla tua pancia digli che ha trovato il tesoro.

Con un indovinello

Quando torna a casa dal lavoro e è in relax raccontagli che hai scoperto una cosa bellissima incredibile: “indovina chi diventerà papà!”. Lascia che inizi ad indovinare, dopo tanti nomi rivelagli che il neo papà è li in casa con voi.

La tua ecografia come

In un momento di disattenzione prendi il suo telefono o il suo pc e cambia l’immagine di sfondo. Metti la tua ecografia come sfondo e aspetta che si renda conto da solo di quel che sta per accadere.

Sull’etichetta di una bottiglia di vino

In un momento inaspettato digli che hai voglia di brindare alla vostra felicità e tira fuori una bottiglia di vino sulla quale avrai attaccato una vostra foto con una dedica: “Un vino speciale per brindare ad un futuro papà speciale”!