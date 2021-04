La moda del mini-me impazza fra le mamme di Instagram e non solo

Se hai una figlia femmina e ti piace vestirla come te anche tu sei una mamma che impazzisce per la moda del mini-me. Ecco dove puoi acquistare i capi.

Alzi la mano chi da piccola non ha mai provato ad indossare le scarpe della mamma, piuttosto che un suo abito o un suo foulard. Un gioco antico quanto il mondo è quello di imitare la propria mamma e forse tutte noi, almeno una volta nella vita, l’hanno sperimentato.

E se una volta si sognava e basta di indossare il vestito della propria mamma e magari lo si faceva, ma solo per gioco e stando in casa, da oggi tutto ciò non è più un sogno ma realtà. La moda infatti si è evoluta in questo senso e ha pensato proprio a queste esigenze, che esistono da sempre, trasformandole in linee di abbigliamento concrete.

Da qualche anno infatti spopola la moda del Mini-me o del Maxy-you in pratica sono degli outfit coordinati mamma figlia, ma talvolta possono coinvolgere anche tutta la famiglia: quindi anche papà e figli maschi. Scopriamo allora dove poter acquistare questi capi coordinati tra le mamme di Instagram e non solo.

La moda del mini-me impazza tra le mamme di Instagram

La moda del mini-me da qualche anno è diventata una vera e propria tendenza, basta guardare le dive d’oltreoceano per capirlo: da Kim Kardashian a Beyoncé, passando per Jennifer Lopez.

Ma non solo tra le dive americane, la moda del mini-me spopola anche in Italia e sono tante le influencer e showgirl che si mostrano vestite come i propri pargoletti: da Micol Olivieri a Sabrina Ghio, da Laura Chiatti ad Alessandra Pierelli.

A lanciare questa moda fu niente di meno che Jeanne Lanvin all’inizio del ‘900 che propose una collezione d’alta moda per bimbe usando i tessuti e i tagli della linea donna. Sua figlia Marguerite fece proprio da modella alla stilista che era solita vestirla en pendant.

Ma a proseguire questa tendenza ci hanno pensato anche varie stiliste dei giorni nostri, basti pensare a Stella McCartney, e altri brand di alta moda come Versace, Fendi e via dicendo che propongono linee da bambini uguali agli adulti.

E non è da meno il settore del fast fashion, basti pensare a Calzedonia che spesso propone costumi coordinati per tutta la famiglia, o Tezenis e Yamamay con i pigiami en pendant natalizi.

Ci siamo però volute fare un giro nel web e in particolare nei social dove ci sono diverse mamme designer che spopolano con la moda del mini-me.

Qualche esempio? PiccolaMe handmade è un brand che nasce dall’idea di Rachele una mamma di Perugia che su Instagram conta oltre 56mila follower e che propone capi coordinati per tutta la famiglia rigorosamente realizzati a mano.

Proseguendo il nostro “viaggio” su Instagram troviamo anche LUlaOP il brand di mamma Valeria che esprime il suo estro con colori e tessuti. Confeziona i suoi abiti rigorosamente a mano e li rende profumati con una fragranza unica.

E poi c’è Mimi et mamà che propone cose deliziose che si rifanno all’Haute Couture. Il loro atelier è a Roma Nord.

E se ancora non doveste averne abbastanza ecco Lanilla il brand mini-me nato dalle menti di Ivana e Masa, sorelle, partner, ma soprattutto amiche che un giorno hanno deciso di voler essere parte di questa grande squadra di “madri intraprendenti”, come si legge nel loro sito.

E infine, Cora Happy Wear, un brand ecologico che nasce dall’idea di Elizabeth Tocca nel 2014.