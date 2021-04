Max Pezzali: “Con mia moglie l’amore è venuto dopo una lunghissima amicizia”

Max Pezzali sempre riservato sulla sua vita privata si è lasciato andare rivelando le situazioni amorose nella sua vita.

Max Pezzali, il cantante che ha fatto innamorare migliaia di ragazzini negli anni ’90 e negli anni 2000 oltre ad essere uno dei cantautori più seguiti del panorama musicale italiano con oltre 7 milioni di dischi venduti e aver inciso ben 21 album e 61 singoli ha anche una vita privata.

Il cantante è sempre stato molto riservato sulle questioni relativa alla sua sfera privata e personale cercando di far parlare di sé solo attraverso la sua musica. Una musica unica, immediatamente irriconoscibile. Chi è che non ha mai cantato a squarciagola in macchina “Come mai”, “Gli Anni”, “La regola dell’amico”, “Chi ha ucciso l’uomo ragno”, “Sei un Mito” mente.

In un intervista concessa al “Corriere della Sera” e successive dichiarazioni il cantante ha raccontato la sua vita. Vediamo insieme cos’ha detto Max Pezzali.

Max Pezzali: “Ho collezionato due di picche”

Max Pezzali racconta l’intera sua vita in un libro, intitolato “Max90 – La mia storia”.

A Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin Max si è raccontato. Ed ha raccontato anche che: “Chi non è fisicamente attraente non arriva immediatamente. Ho imparato la tecnica dell’affabulazione: dove non arrivi con l’aspetto fisico, puoi sopperire con la simpatia e l’intelligenza”.

Un’altra tecnica adottata dal cantante è quella di scrivere lettere d’amore per le ragazze. Grazie alle capacità di autore di canzoni. Ma alla fine dopo tanti due di picche ricevuto dalle ragazze, soprattutto da quelle che accompagnavano i suoi video musicali, Max ha deciso di sposare la sua migliore amica, Debora Pelamatti, divenuta sua moglie nel 2019.

“Con mia moglie l’amore è venuto dopo una lunghissima amicizia. Un giorno ci siamo detti: bene, da adesso si cambia”. Prima di lei, Max era stato sposato con Martina Marinucci (durato dal 2005 al 2013) dalla quale ha avuto un figlio, Hilo, nato il 24 settembre 2008. Con lui Max è un padre amorevole e sincero: “Cerco di non creare barriere – racconta al Corriere della Sera – gli faccio capire che di me si può fidare. Sono un papà dolce, mi piace il contatto fisico e abbracciarlo. Lo immagino ancora un bambino, anche se sta crescendo”.