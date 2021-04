La melanzana può esser un ingrediente straordinariamente utile non solo in cucina ma anche nella beauty routine: ecco come usarlo al meglio.

Quali sono i problemi più ricorrenti sul viso di una donna? Una pelle spenta, segnata e irritata. A tutto questo c’è un rimedio: la maschera viso fai da te a base di melanzana. Certo, la scelta può apparire particolare ma i benefici saranno notevoli.

In generale la maschera a base di melanzane riesce a donare nutrimento ed idratazione alla pelle, questo in virtù delle sue proprietà che mirano a contrastare i radicali liberi rallentando l’invecchiamento delle cellule. Queste proprietà accomunano le melanzane a ingredienti come miele e altre vera, protagonisti non a caso di tante maschere viso fai da te.

Pelli particolarmente irritate, ingrigite e segnate dal tempo potranno dunque trarre notevoli benefici da una maschera a base di melanzana. Scopriamo insieme come prepararla.

Maschera viso fai da te alla melanzana per pelle luminosa e rilassata

Iniziamo subito a scoprire gli ingredienti che ci occorreranno per realizzare questa maschera viso fai da te:

Melanzana,

Miele,

Olio di mandorle,

Olio essenziale di lavanda

Iniziamo ora pulendo con cura la melanzana e tagliandola a dadini per poi inserirla in un frullatore con i restanti ingredienti: iniziate mettendo quantitativi ridotti, potrete poi sempre aggiungere frullando per ottenere la consistenza opportuna.

Prendiamo il composto ed applichiamolo sul nostro viso. Lasciamo in posa per circa venti minuti e laviamo il viso con acqua tiepida.

Questa maschera ha però anche una variante. Gli ingredienti saranno:

Melanzana,

Yogurt bianco,

Miele

Puliamo e frulliamo questa volta la melanzana con yogurt e miele. Lasciamo in posa sempre per quindici o venti minuti e laviamo bene il viso con acqua tiepida.

Del resto già avevamo visto come lo yogurt fosse un aiuto più che valido per illuminare la nostra pelle: se non ricordi rileggi la ricetta della maschera viso idratante e illuminante.

Vi ricordiamo sempre di applicare le maschere viso su un volto ben deterso e di applicare dopo il vostro siero e crema abituali: solo così la skin care sarà completa e veramente efficace.