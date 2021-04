La mamma di Belen Rodriguez bellissima con il trucco della figlia. Il web approva e nota l’incredibile somiglianza tra le due, foto.

Veronica Cozzani, la mamma di Belen Rodriguez, conquista tutti. Dopo essersi fatta truccare da Belen, su Instagram, ha pubblicato la foto del risultato finale lasciando tutti senza fiato. La signora Veronica, oltre a sfoggiare un’indiscutibile bellezza naturale, mostra anche la grande somiglianza con le figlie, in particolare con Belen.

Tantissimi i like e i commenti degli utenti che la seguono con affetto e che non hanno potuto fare a meno di complimentarsi per la bellezza che fa parte del DNA della famiglia Rodriguez.

La mamma di Belen identica alle figlie: boom di like e di complimenti per Veronica Cozzani

“Con il make up della Belu”, scrive Veronica Cozzani nella didascalia che accompagna la foto che vedete qui in alto. Capelli lunghi e lineamenti simili a quelli di Belen Rodriguez hanno incantato i followers della signora Veronica Cozzani che sfoggia una grande somiglianza con i figli e che fa il boom di complimenti.

“Adesso si spiega la bellezza delle tue figlie e tuo figlio”, commenta una signora. “Uguale a Belen”, aggiunge un’altra. E ancora: “La bellezza di Belen si capisce.. Madre natura c’è”, “La fotocopia di Belen”, “Tu e Belen siete uguali”, “Bellissima signora, uguale alle sue figlie”.



Seguita sui social dai fan di Belen e Cecilia Rodriguez, la signora Veronica Cozzani pubblica spesso foto sui social con cui esprime tutto il suo orgoglio per la carriera che stanno avendo le figlie. Mamma molto presente, è anche una nonna innamorata di Santiago ed è pronta a dedicarsi totalmente anche alla piccola Luna Marì, frutto dell’amore di Belen con Antonino Spinalbese e che nascerà tra pochi mesi.

Parlando della madre, nell’intervista rilasciata a Domenica In, nella puntata trasmessa il 28 marzo, Belen ha detto: “Lei è una mamma e una nonna incredibile: beata me, beato Santiago e beata Luna Marì!”.

Per Belen, così come per Cecilia e Jeremias, mamma Veronica è una presenza assolutamente fondamentale così come papà Gustavo.