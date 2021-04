Guendalina Scavia, figlia di Anna Mazzamauro: chi è, età, altezza

Guendalina Scavia chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lei: età, carriera e vita privata della figlia di Anna Mazzamauro.

Guendalina Scavia è nota al pubblico del piccolo schermo per essere la figlia dell’attrice Anna Mazzamauro. La donna, durante il corso delle interviste rilasciate nei tanti della sua carriera, ha sempre speso bellissime parole nei confronti di sua figlia, tessendone sempre le lodi. Tanto da dichiarare che nella vita ha messo al mondo soltanto lei perché aveva paura di non poter riuscire a dare vita nuovamente a qualcosa di così bello e raro.

Per questo motivo, in maniera inevitabile, al pubblico del piccolo schermo è salita la curiosità di conoscere qualche dettaglio in più in merito a Guendalina. Purtroppo però su Guendalina Scavia, figlia di Anna Mazzamauro, non si hanno a disposizione numerosi dettagli. In quanto non fa parte del mondo dello spettacolo ed è una persona molto riservata, ma vediamo insieme cosa si sa sul suo conto.

Guendalina Scavia: chi è la figlia di Anna Mazzamauro

Guendalina Scavia è nata negli anni 70 dall’unione di Anna Mazzamauro e suo marito, ormai scomparso ma anche lui noto al pubblico del piccolo schermo per aver fatto parte del mondo dello spettacolo, Bartolomeo Scavia. Guendalina vive a Londra con suo marito, ma su di lei non si hanno a disposizione ulteriori informazioni.

La Mazzamauro, che tempo fa è stata al centro della polemica, in diverse interviste rilasciate durante il corso di questi anni ne ha tessuto le lodi. Parlando anche della difficoltà di essere una madre presente, con una vita lavorativa così impegnativa come la sua.

“Mia figlia è una ragazza stupenda, bellissima. Mi chiedo come ho fatto ad avere una figlia così” aveva dichiarato l’attrice quando le si chiede di parlare del suo rapporto con Guendalina. “Sono stata presente, ma con fatica perché il mio lavoro comunque mi ha tenuta spesso lontana da casa. Avrei dovuto sacrificare tutta me stessa per la mia famiglia rinunciando al lavoro?” ha poi confidato, parlando del suo ruolo di madre ed attrice.

“Io ho una figlia soltanto. Mi è riuscita così bene che non ho osato farne un’altra. Riverso tutto l’amore su di lei che è la mia giovane donna, in gamba, con la sua vita e il suo matrimonio. Perché nella vita abbiamo bisogno di amare” ha concluso, affermando di essere più orgogliosa che mai di come Guendalina sia diventata durante il corso di questi anni.

La figlia di Anna Mazzamauro, come anticipato, non è molto propensa ad apparire in pubblico, ma quello che conta è lo straordinario rapporto che è riuscita a costruire con sua madre, che orgogliosa e fiera di averla al suo fianco.