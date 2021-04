Giovanna Ralli chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Giovanna Ralli chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lei: età, carriera e vita privata dell’attrice nostrana.

Giovanna Ralli è una delle attrici più apprezzate nel panorama del cinema nostrano. Basti pensare che durante il corso della sua carriera è riuscita a conquistare per ben due volte il Nastro d’Argento, un merito non da poco, anche se lei conserva un grosso rimpianto: Hollywood. Scopriamo insieme qualche curiosità in più in merito ad una delle attrici simbolo del cinema italiano.

Giovanna Ralli vita privata

Giovanna Ralli fa parte della classe del 1935, precisamente il 2 gennaio. L’attrice, sotto il segno del Capricorno, è nata nella capitale, Roma, e fin da piccola si accorge di nutrire una forte passione per il mondo della recitazione. Tant’è che a soli 6 anni lavora al suo primo film. Un inizio notevole, considerando che Giovanna era soltanto una bambina, ma nonostante tutto è riuscita a farsi notare tra i tanti attori che l’hanno accompagnata. In quel momento la Ralli capisce che è quello che vuole fare e per questo motivo continua gli studi, ma alternandoli alle comparse in vari progetti cinematografici.

Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale, non si hanno moltissime informazioni a riguardo. Quello di cui si è a conoscenza è che durante il corso della sua vita ha avuto una lunga storia d’amore con Amidei e nel 1977 lei e l’avvocato Ettore Boschi decidono di convolare a nozze. Purtroppo però lui nel 2013 viene a mancare.

Giovanna Ralli carriera

Giovanna inizia a farsi notare dal pubblico nostrano intorno agli anni 50, grazie anche alla sua storia d’amore, che vi abbiamo citato poco fa, con Sergio Amidei, un produttore cinematografico. In quegli anni prende parte a numerosi progetti cinematografici, come ad esempio Racconti Romani e Un eroe dei nostri tempi per citarne alcuni. Questi le permettono non solo di consacrarsi come attrice, ma anche di diventare iconica agli occhi del pubblico attraverso il personaggio della “popolana romana”.

La sua carriera prosegue a gonfie vele. In quanto vanta un curriculum di tutto rispetto, che le permette di ricevere numerosi premi. Per questo motivo sceglie di approdare ad Hollywood dove ha l’opportunità di prendere parte ad alcuni progetti che purtroppo non riescono a darle la popolarità che sperava. Per questo motivo sceglie di fare ritorno al bel paese, dove questa volta punta al mondo del teatro. Non riuscendo più a dimenticare il suo grande amore, il cinema, sceglie di tornare sul grande schermo dopo 10 anni. Ora, invece, non di rado è ospite di Mara Venier a Domenica In.

Giovanna Ralli è una delle attrici più apprezzate dal pubblico italiano, che l’ammira per lo straordinario talento e per i personaggi a cui ha dato vita durante il corso di questi anni.