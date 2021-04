Deddy e Rosa come Enrico Nigiotti ed Elena D’Amario? Ballottaggio d’amore ad Amici

Deddy e Rosa come Enrico Nigiotti ed Elena D’Amario? Ballottaggio d’amore nella terza puntata del serale di Amici 2021.

Deddy e Rosa come Enrico Nigiotti ed Elena D’Amario? Il cantante e la ballerina del serale di Amici 2021, nel corso della terza puntata del serale del talent show di Maria De Filippi, si sono ritrovati a vivere ciò che, anni fa, vissero proprio Enrico Nigiotti ed Elena D’Amario.

Come ricorderanno i fans fedelissimi di Amici, durante l’edizione a cui parteciparono e che fu vinta da Emma Marrone, Elena ed Enrico, all’epoca fidanzati, durante una puntata del serale, si ritrovarono l’uno contro l’altra. All’epoca, come ricorderà anche Stefano De Martino che, nella scuola era fidanzato con Emma Marrone, Enrico decise di rinunciare alla sfida per permettere ad Elena di restare nella scuola.

Nel corso della nuova puntata del serale, Deddy e Rosa si sono ritrovati a vivere la stessa situazione come raccontano le talpe del Vicolo delle News che hanno pubblicato le anticipazioni della registrazione della puntata in onda il 3 aprile.

Deddy e Rosa, ballottaggio d’amore per l’eliminazione ad Amici 2021

Deddy contro Rosa Di Grazia nella puntata di oggi del serale di Amici 2021. Come raccontano le talpe del Vicolo delle News, al termine della seconda manche, Sangiovanni, Deddy e Serena sono andati al ballottaggio. Il primo a salvarsi è stato Sangiovanni, seguito da Serena. Deddy è così rimasto a rischio eliminazione. Al termine della terza manche, invece, al ballottaggio sono andati Sangiovanni, Deddy e Serena al ballottaggio. A salvarsi sono stati Tancredi e Martina con Rosa che è rimasta a rischio eliminazione.

Tra Rosa e Deddy uno dovrà lasciare la scuola. Come accaduto nelle precedenti puntate, Maria De Filippi, al termine delle prove per il ballottaggio, ha mandato tutti in casetta per evitare spoiler anche sul secondo eliminato della serata.

Tuttavia, stando a quanto racconta in esclusiva il Vicolo delle News, ad essere eliminata sarebbe stata Rosa. Non ci sarà, dunque, nessun sacrificio d’amore? Sarà davvero Rosa la seconda eliminata della puntata del serale di Amici 2021 di questa sera? Lo scopriremo al termina di una puntata elettrizzante.