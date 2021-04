Come scegliere l’illuminante giusto per il proprio tipo di pelle

L’illiuminante è uno dei prodotti must have della stagione. Scopriamo come scegliere quello giusto per ogni tipo di pelle.

Avere un incarnato compatto e luminoso è tra i trend di stagione al quale non rinunciare assolutamente. Questo prodotto conferisce ad alcuni punti del viso ma anche del corpo una luminosità unica, trasparente e setosa regalando con pochi tocchi di prodotto uno stile ricercato e un aspetto fresco e naturale. Il segreto? Scegliere l’illuminante giusto e applicarne davvero poco in punti strategici.

Illuminante : cosa è



L’illuminante è un prodotto di makeup che può essere in forma liquida, cremosa o in polvere libera o pressata. Esistono infatti diverse tipologie di prodotto ma tutte hanno un comune denominatore, quello di donare luminosità alla pelle, ma in un modo trasparente e naturale, poiché un vero illuminante si discosta da tutta una serie di prodotti ‘luminosi’ o ‘perlescenti’ che molto spesso vengono utilizzati con la funzione di illuminante ma regalano un risultato piuttosto artificiale.

L’illuminante dovrebbe letteralmente fondersi con l’incarnato e regalargli quel tocco di luce, come fosse baciato da un raggio di sole naturale, donargli la luminosità tipica della pelle giovane che tutte le donne vedono scomparire con il passare degli anni.

Illuminante: le principali tipologie di prodotti

L’illuminante è, assieme al blush, un prodotto al quale non rinunciare assolutamente, perfetto per un makeup costruito e ricercato ma anche per un look semplice da giorno.

Esistono in commercio varie tipologie di prodotti che possono essere scelti anche in base alla tipologia di pelle sulla quale dovranno essere utilizzati.

Illuminante liquido

L’illuminante liquido è senza dubbio il prodotto più professionale e ricercato che però necessita di un’applicazione perfetta e mirata per evitare l’effetto ‘palla da bigliardo dorata’. Adatto a diverse tipologie di pelle si può applicare sotto il fondotinta per un effetto naturale e raffinato o anche su alcune parti del viso da enfatizzare con dei punti luce.

Illuminante in crema

L’illuminante in crema è forse il prodotto più difficile da applicare perché richiede manualità e mano delicata. Adatto ad un trucco estivo che non prevede l’utilizzo del fondotinta e soprattutto per le pelli secche o che non tendono a lucidarsi.

Può essere applicato sulla pelle detersa o anche dopo il fondo liquido ma si sconsiglia di passare sopra della cipria perché potrebbe creare delle macchie e delle antiestetiche sovrapposizioni di texture.

Illuminante in polvere libera

L’illuminante in polvere libera è senza dubbio molto versatile ma poco pratico e poco performante. Perfetto per le pelli grasse perché tende a donare una luminosità discreta e a non enfatizzare l’effetto lucido.

Illuminante in polvere pressata

Questo è il prodotto più versatile ed utilizzato da tantissime donne e makeup artist. In pochi tocchi di prodotto riesce a donare luce all’incarnato in modo molto delicato.

L’illuminante il polvere pressata

L’illuminante in polvere pressata è senza dubbio il prodotti migliore per ogni tipologia di pelle e anche dalla semplice applicazione. Esistono in commercio moltissimi prodotti dai più costosi ai low cost sempre molto validi.

Quale illuminante scegliere?

In generale se si ha una pelle grassa si potrà optare per un prodotto in polvere pressata o in polvere libera. L’illuminante liquido o in crema meglio destinarli a epidermidi secche o normali.

L’ultimo fattore da tenere presente nella scelta dell’illuminante è lo stato della propria pelle. Se l’epidermide presenta pori dilatati, l’illuminante andrà a metterli in risalto, in questo caso, si potrà applicare poco prodotto solo in alcuni punti del viso.

Illuminante : dove applicarlo

L’illuminante andrà applicato in punti specifici del viso che vogliono essere messi in ‘luce’ come:

zigomi

arco di cupido

punta e ponte del naso

arco sopraccigliare

angolo interno dell’occhioparte centrale della fronte

parte centrale del mento

Contouring & Highlighting: il video tutorial per imparare a realizzarli

Il bravissimo makeup artist Daniele Lorusso ci accompagna in un suo video tutorial nell’imparare le tecniche del contouring e l’highlighting.