Johanna Hauksdottir ecco chi è la moglie di Fabio Volo: età, altezza, profili social, curiosità e tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Johanna Hauksdottir è la moglie di Fabio Volo, soprannominata Maggy. Di origine islandese Johanna ha vissuto a lungo a New York e in Sud Africa. Proprio a New York ha conosciuto Fabio Volo e da allora con alti e bassi sono una splendida famiglia.

Nome e cognome: Johanna Hauksdottir

Data di nascita: Non disponibile ma ha 34 anni

Non disponibile ma ha 34 anni Altezza: /

/ Peso: /

/ Segno Zodiacale: /

/ Luogo di nascita: Islanda a Reykjavik

Islanda a Professione : Istruttrice di pilates e yoga

: Istruttrice di pilates e yoga Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram Ufficiale: @johannamaggy

E’ nata e cresciuta in Islanda in un villaggio nella provincia di Reykjavík, e fin da bambina amava la natura e la vita all’aperto. A diciannove anni è partita per il Sud Africa, facendo diverse attività, dalla campagna per una raccolta di fiori, al lavoro in una fattoria e alla gestione di un ristorante.

Dopo la sua esperienza, nel continente africano, si è avvicinata al Pilates, e qualche mese dopo decise di seguire un corso a New York. Dopodiché, ha lavorato in uno studio a Manhattan, quotidianamente, per otto anni. Con il Pilates ed il lavoro con i suoi clienti fissi, decise di continuare ad imparare in merito alla salute e al benessere, parlando anche con persone che avevano frequentato, a Porto Rico, l’Istituto Ann Wigemore, specializzato nella cura di malattie gravi, come il cancro, e decise anche lei di frequentarne i corsi. Si è, in seguito, laureata come Holistic Health Couch all’Istituto di Nutrizione Integrativa.

Nel maggio del 2019, con la Mondadori, è uscito anche il suo libro Splendere, in cui affronta il tema di come vivere al meglio, trasmettendo tutto ciò che ha imparato, dalla tradizione nordica alle sue conoscenze sul Pilates e la salute. Il suo Instagram è uno splendido bigliettino da visita

Johanna Hauksdottir: relazione con Fabio Volo e figli

I due si sono incontrati a New York nel lontano 2011 quando Johanna viveva lì e Fabio Volo stava girando un film. Inizialmente, lei non era stata colpita dalla scintilla, ma alla fine lui è riuscita a conquistarla. Successivamente ci sono state anche le nascite dei loro figli: Sebastian, nato nel 2014, la cui nascita è stata annunciata da Fabio Volo su Twitter, e Gabriel, nato tre anni dopo, e sembra che Maggy abbia deciso di fare la mamma a tempo pieno, dopo la loro nascita, e sia lei che Fabio Volo, appena possono, portano i bambini in vacanza in montagna o all’aria aperta, come testimoniano alcune fotografie presenti sui loro profili social.

I due, nel 2017, dopo anni di convivenza hanno deciso di sposarsi. Nonostante le voci di gossip che circolavano circa la presunta rottura tra i due intorno al 2019 e al 2020 sembrerebbe che i due siano tornati insieme.