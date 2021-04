Aka7even cambia squadra ad Amici 2021? Dura lite con Anna Pettinelli

Aka7Even cambia squadra per il serale di Amici 2021 dopo lite con Anna Pettinelli? L’insegnante si scaglia contro le critiche dell’allievo.

Aka7even cambia squadra dopo la durissima lite con Anna Pettinelli? Il cantante, prima della nuova puntata del serale di Amici 2021 del 3 aprile ha discusso duramente con la sua insegnante. Quest’ultima, infatti, non ha preso bene le critiche di Luca, il vero nome di Aka7even che non ha gradito l’assegnazione di alcune canzoni.

Secondo Aka7even, la Pettinelli, già dalla scorsa settimana, avrebbe messo in pericolo la sua permanenza nella scuola con l’assegnazione di alcune canzoni lontane dal suo repertorio. Le critiche di Aka7even hanno scatenato la reazione di Anna Pettinelli che, poche ore prima della nuova puntata del serale ha chiesto un confronto con il suo allievo.

Anna Pettinelli contro Aka7Even ad Amici 2021: “Ciuccio e presuntuoso”

“Questa è pazza”: tale frase, pronunciata da Aka7even che non ha nascosto le proprie perplessità sulle scelte di Anna Pettinelli hanno scatenato la dura reazione di quest’ultima che ha chiesto un faccia a faccia con il suo allievo prima della nuova puntata del serale. Durante il confronto i toni sono stati alti e la Pettinelli si è duramente scagliata contro il cantante in cui ha sempre creduto.

“Sono incazzata nera, hai detto che sono pazza. Te la sei presa con me quando quello con cui devi prendertela sei te. Mi hai deluso. Faccio questo lavoro da 40 anni, schiero i pezzi che possono piacere alla gente, ho un orecchio che tu non hai a 20 anni. Quando tu dici che non dovevo farti arrivare allo spareggio, ho la bacchetta magica? Non lamentarti se il gusto della giuria è più spostato verso Sangiovanni. Devi crescere, pensavo avessi più attributi. Ti facciamo tutto e poi la colpa di chi è? Della Pettinelli che è pazza! Sei presuntuoso!”, ha sbottato la Pettinelli.

Luca Marzano non ha gradito la scelta di fargli cantare Yellow durante il ballottaggio con Sangiovanni. A tal proposito, la Pettinelli ha detto:

“L’hai scritta tu Yellow, non l’ha scritta fra cavolo da Velletri. Sei ciuccio e presuntuoso. Meno chiacchiere, meno lamentarsi. Hai 20 anni, hai questa di occasione. […] Sei un bambino capriccioso, Luca! Sei andato avanti per mezzora a lamentarti con tutti gli altri. Tappa quella cavolo di bocca, usala per cantare non per lamentarti“, ha concluso la Pettinelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Dopo il duro confronto con la Pettinelli, Aka7even chiederà di cambiare squadra?