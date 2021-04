Uomini e Donne: nuovo amore per Sophie Codegoni? Lei svela la verità

Sophie Codegoni dopo Uomini e Donne, e la storia con Matteo Ranieri, ha trovato di nuovo l’amore? Lei vuota il sacco e svela tutto.

Uomini e Donne aveva dato la possibilità a Sophie Codegoni di poter trovare l’amore. E lei sembrava anche averlo trovato al fianco di Matteo Ranieri, ma purtroppo la loro relazione non è andata come sperato. In quanto i due dopo qualche settimana insieme hanno notato che i loro profili caratteriali e le prospettive di vita future erano dal tutto incompatibili e per questo motivo hanno scelto di troncare il tutto.

In rete, subito dopo, è iniziato a circolare il gossip, attraverso diverse segnalazioni, che l’ex tronista avesse già ritrovato l’amore al fianco di un ragazzo non appartenente al mondo dello spettacolo, ma che vivrebbe nei dintorni di casa sua. Come facilmente immaginabile, l’indiscrezione si è estesa a macchia d’olio sul web. Tant’è che Sophie Codegoni di Uomini e Donne ha deciso di intervenire prima persona per parlare dell’episodio che la riguarda e, rullo di tamburi, ha smentito il gossip, affermando che si tratta soltanto di un suo amico e nulla di più. Ecco che cosa ha dichiarato sul suo profilo Instagram.

Sophie Codegoni è single dopo Uomini e Donne: le sue parole

Sophie Codegoni, che di recente è stata protagonista di un curioso retroscena, ci ha tenuto a chiarire che dopo la storia con Matteo Ranieri di Uomini e Donne è felicemente single e almeno per il momento non ha intenzione di cercare ancora l’amore, visto che deve riprendersi dalla recente delusione, ma non solo. L’ex tronista ci ha tenuto a precisare che lei ha molti amici maschi, più delle ragazze con cui ha legato, e non vuol dire che si ritrova con uno di loro a fare una passeggiata che lui sia il suo fidanzato.

“Vedo che stanno uscendo fuori vari flirt. In questo momento non ho né la testa e né la voglia, è proprio il mio ultimo pensiero. Quello che mi fa specie è che nel 2021 non si concepisce l’amicizia tra uomo e donne. Il 99% delle mie amicizie sono uomini. Se per ogni amico che ho di fianco si fanno vari articoli, allora tutti i giorni usciranno 2500 flirt diversi” ha dichiarato l’ex tronista, dicendosi stupita di come ancora oggi non si riesca a comprendere che un uomo e una donna possa essere legati soltanto da un sentimento di amicizia senza alcun secondo fine tra loro.

Sophie dopo Uomini e Donne è single e di trovare l’amore, almeno per il momento, non ne vuole proprio sapere. In quanto deve ancora riprendersi dalla sua precedente relazione con Matteo che purtroppo non è andata come lei sperava.