Torta ricotta e fragole: il dolce light e goloso per la Primavera!

Una torta di ricotta e fragole perfetta da gustare in famiglia sia per colazione che per una fresca e dolce pausa durante le giornate primaverili.

Le torte sono da sempre sinonimo di genuina semplicità e rappresentano un modo per deliziare cuore e palato. Oggi vi proponiamo una torta di ricotta e fragole in una versione light ma davvero ottima, perfetta per una colazione primaverile o una merenda colorata e gustosa.

Una ricetta semplice e veloce da preparare che non prevede l’utilizzo di zuccheri aggiunti e grassi e che verrà preparata con la farina di avena, perfetta dunque per chi non vuol rinunciare al dolce ma è molto attento alla linea e alla salute e anche per gli sportivi!

Torta ricotta e fragole: gli ingredienti e la ricetta per prepararla

La ricetta della torta ricotta e fragole è nata dalla passione della food blogger Margherita della pagina Instagram little_fitness_page .

Un dolce semplice e veloce da preparare che vi conquisterà al primo assaggio:

“Tortina assolutamente stagionale e super d’effetto, grazie ai pezzettini di fragola all’interno. Vi dico che è super soffice”

Una torta soffice con le proteine della ricotta e delle uova e con tanti pezzettini di fragola che conferiscono all’impasto un gusto unico ed un aspetto davvero invitante.

Gli ingredienti

“: (stampo da 10cm)

1 uovo

100g ricotta

20g fecola di patate

75g farina di avena al biscotto

35g albume

25g miele

fragole qb

5g lievito”

Il procedimento

“Unite le uova, il miele, la ricotta e l’albume, girate tutto utilizzando una frusta fino a che non viene fuori un bel composto spumoso.

Aggiungete poi farina, fecola e lievito setacciati e le fragole tagliate a dadini.

Mescolate il tutto e versatelo in una tortiera (io 10cm) incartata con carta forno (oppure oliata e infarinata)

Cuocere per 40/45’ a 180º”

Non vi resta che mettervi ai fornelli per preparare questa torta ricotta e fragole da cui svilupperete una vera e propria dipendenza senza troppi sensi di colpa. Una fetta per colazione o in qualsiasi momento in cui si desidera un dolcetto potrà essere gustata in piena serenità senza aver paura di non superare la ‘prova costume’!

