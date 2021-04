Terra abbronzante: 5 errori da evitare e come applicarla perfettamente!

La primavera è arrivata e la terra abbronzante torna a colorate la nostra pelle per regalarci un incarnato fresco e dorato. Scopriamo 5 errori da non fare assolutamente e come applicarla in modo perfetto.

La terra abbronzante o bronzer è senza dubbio uno dei prodotti di makeup più utilizzato all’arrivo della bella stagione questo perché in grado di regalare subito un incarnato dorato, e in molti casi anche di creare una base viso veloce, fresca e leggera anche senza utilizzare un fondotinta.

Il bronzer è un prodotto davvero molto versatile che, se ben applicato potrà scolpire i lineamenti del viso e illuminarlo nella sua versione shimmer. Scopriamo i 5 errori da non commettere nella scelta e nell’applicazione della terra abbronzante e come applicarla in modo corretto. Scopri tutti i segreti per applicare il bronzer in modo corretto.

Terra abbronzante: i 5 errori da non commettere

Se la terra abbronzante rappresenta un prodotto versatile, semplice da utilizzare e pratico da portate nel beauty per veloci ritocco, si può trasformare in un ‘arma di makeup a doppio taglio’ se applicato e scelto in modo sbagliato. Ecco i 5 errori da non commettere quando si acquista e si applica un bronzer:

1 scegliere la terra abbronzante della tonalità sbagliata

Quando si sceglie una terra abbronzante il criterio non dovrà essere il colorito che si vorrà raggiungere dopo l’utilizzo. Scegliere una terra troppo scura, troppo aranciata con toni troppo caldi o troppo freddi rispetto alla tonalità naturale della pelle è un grave errore. L’effetto finale sarà antiestetico e assolutamente non naturale.

La scelta giusta sarà quella di scegliere la tonalità di pelle più adatta al proprio sottotono, in questo modo si potrà donare alla pelle un raggio di sole dall’aspetto naturale.

2 applicare la terra su tutto il viso

Molte volte il desiderio di avere una pelle abbronzata supera la capacità di giudizio. La terra abbronzante non va mai applicata su tutto il viso in modo uniforme in quanto questo tipo di applicazione non vi farà sembrare abbronzati ma di certo al centro dell’attenzione! Scopri la differenza tra contouring e bronzing.

3 Applicare la terra abbronzante sulle labbra e sugli occhi

Nell’applicazione uniforme della terra, si potrà incappare anche in un ulteriore errore, quello di applicarla anche sulle labbra e sugli occhi. Niente di più sbagliato.

4 Scegliere la texture e la formulazione sbagliata

Esistono in commercio diverse tipologie di terra abbronzante, la più utilizzata quella in polvere pressata, ma esistono anche bronzer liquidi o in crema, non adatti per esempio a pelli grasse o a chi possiede poca manualità.

5 Non sfumare la terra abbronzante in modo completo

Quando si applica la terra abbronzante su alcune parti del viso, andrebbe sempre sfumata perfettamente all’attaccatura dei capelli, delle orecchie e del collo per evitare uno stacco netto davvero antiestetico.

Terra abbronzante: ecco come applicarla in modo perfetto

La bravissima makeup artist Giulia Bencich ci spiega come applicare in modo perfetto la terra abbronzante e i segreti per riconoscere quella giusta per il proprio tipo di pelle!

Non vi resta che seguire il video tutorial e correre ad acquistare la terra abbronzante perfetta per voi!