La figlia di Nicola Savino si chiama Matilda, assomiglia tutta alla mamma ma evidentemente ha il caratterino del papà: ecco cosa sappiamo di questa carinissima quindicenne.

La sua mamma e il suo papà si sono sposati nel 2009 dopo un fidanzamento durato dieci anni, ma lei era già venuta al mondo.

Si chiama Matilda Savino ed è la figlia di Nicola Savino, uno dei più amati presentatori de Le Iene ma soprattutto una delle voci radiofoniche più famose e longeve d’Italia.

L’amore di Nicola e Manuela

Manuela, madre di Matilda, non è la prima moglie di Nicola Savino, il quale si è sposato per la prima volta giovanissimo, quando aveva appena 24 anni. Il motivo di una scelta così precoce stava nel fatto che i suoi genitori hanno divorziato nel 1984 e Nicola sentiva la disperata necessità di creare una famiglia solida.

Purtroppo, probabilmente a causa del fatto che Nicola e la prima moglie erano molto giovani quando sono convolati a nozze, il matrimonio non è durato molto.

Successivamente Nicola Savino ha conosciuto Emanuela Suma, della quale non si sa molto, soltanto che ha lavorato (e probabilmente lavora ancora) come costumista televisiva.

Dopo essersi probabilmente conosciuti sul posto di lavoro e aver cominciato una relazione stabile, Nicola Savino e Manuela si sono sposati nel 2009, dopo un lungo periodo di riflessione (durato praticamente un decennio!).

Il matrimonio dura quindi da oltre 10 anni e va a gonfie vele: sui suoi profili social (dove si alternano fotografie di lavoro e fotografie che ritraggono la vita familiare), Nicola Savino ribadisce continuamente l’amore e l’affetto che lo legano alla moglie.

Matilda è arrivata nel 2005 e ha trasformato il ragazzo terribile della radio e della televisione italiana in un papà amorevole e pieno di attenzioni per la nuova donnina di casa. La famigliola al completo ha trascorso ovviamente molto tempo in casa nell’ultimo periodo, ma pare che a casa Savino l’atmosfera delle feste (almeno quella natalizia) sia rimasta intatta, come dimostra questo video.

Si è trattato di un dicembre molto diverso da quello precedente: nel 2019 la famiglia di Nicola Savino al completo ha trascorso le vacanze di natale in una località esotica, con lunghe passeggiate sulla spiaggia e naturalmente scattando foto ricordo che, come capita spesso nelle foto di famiglia, non vengono fuori sempre benissimo (ma alla fine Matilda concede che vengano pubblicate lo stesso).

Come gran parte delle ragazze adolescenti Matilda è molto orgogliosa del suo papà e capita, a volte, che lo vada a trovare negli studi televisivi dei suoi programmi. A dimostrare quanto Nicola fosse felice di avere sua figlia con sé è arrivato lo scatto dietro le quinte, in cui Matilda è sommersa tra le braccia di papà.

Non si tratta dell’unica “figlia d’arte” che va a trovare il papà sulle scene televisive: è capitato recentemente anche a Iacopo, figlio di Enrico Papi.