E chi pensava che fosse passato di moda si sbagliava! Il lucidalabbra si conferma un ‘must have’ anche per la primavera-estate 2021. Tutti i trucchi per scegliere quello giusto!

Pensavi che il lucidalabbra fosse passato di moda? Assolutamente no! Ritorna come protagonista indiscusso per il make up della primavera-estate 2021. Lo dicono tutte le ultime tendenze!

Il lucidalabbra sarà il ‘must have’! Dovrai averne almeno uno nella tua borsa. Ti abbiamo detto come crearne uno fai da te, brillante e completamente naturale, per labbra più piene, nutrite e luminose all’occorrenza.

Tornato in auge dagli anni ’90, oggi il lucidalabbra è uno dei cosmetici preferiti da quasi tutte le donne. E’ comodo, si può portare anche in tasca, e consente di ritoccare il trucco ogni volta che serve, per esempio dopo la pausa pranzo in ufficio.

Quindi prendi nota sulle 5 tendenze ‘must have’ del make per quest’anno, ma non dimenticare il lucidalabbra! In questo articolo vogliamo darti qualche consiglio utile su come scegliere quello più adatto per te. Scopri subito tutti i dettagli!

Lucidalabbra sempre perfetto ? Consigli per la scelta

Esistono diversi tipi di lucidalabbra, dai gloss nutrienti a quelli con effetto volumizzante, ideali per chi ha labbra molto sottili. Il lucidalabbra colora la tua bocca ma, a differenza del rossetto, non appesantisce.

Negli anni, il lucidalabbra si è voluto. I prodotti del passato avevano una texture più pesante e appiccicosa. Quelli più moderni, invece, sono più ‘leggeri’ e non contengono molto glitter.

Siccome i lucidalabbra sono molto richiesti dalle donne, le case cosmetiche sono sempre attente a mettere in commercio nuove tipologie. Si può scegliere tra gloss idratanti con effetto a specchio o a 3D, lip plumper volumizzanti, lucidalabbra rimpolpanti, idratanti o emollienti e così via. Insomma, la gamma è davvero molto vasta!

I lucidalabbra sono disponibili in vari colori. Possono avere una consistenza densa, cremosa o più liquida. Ad ogni modo sono perfetti per ogni età. Ovviamente il consiglio è sempre quello di non usare uno strato troppo spesso sulle labbra. Il costo di questo cosmetico può variare ma, comunque, è per tutte le tasche.

Di seguito ecco una piccola classifica dei gloss più gettonati per la primavera-estate 2021. Partiamo da YSL pronone. E’ un lucidalabbra con duplice funzione: idrata e colora. Ha una texture morbida come una crema. E’ no transfer ed è disponibile in 8 colori.

Poi c’è il gloss Dior Addict che è molto simile ad un balsamo ed è perfetto per nutrire, idratare e colorare le labbra. Ha un’azione rimpolpante e resiste 24 ore. E’ disponibile in 21 tonalità. Sempre la Dior propone anche il Lip Glow Oil, per labbra soffici e vellutate.

Kiko Milano suggerisce, invece, un gloss perfetto per definire il contorno labbra. E’ un rossetto liquido, dall’effetto compatto, con riflessi brillanti e perlati. Si stende facilmente grazie alla sua texture cremosa. Non appiccica ed è disponibile in 12 colori.

Insomma c’è l’imbarazzo della scelta! Ma come acquistare il lucidalabbra più adatto? E’ questa la domanda che si pongono tutte le donne. Anzitutto bisogna sempre partire dalla forma delle labbra. Se sono sottili, è meglio evitare tinte troppo scure. Al contrario, quando sono invece troppo carnose, è preferibile evitare gloss con finish matt o perlato. Meglio puntare tutto sul nude look.

Se ci desidera un effetto lucente per le labbra, senza colorarle, bisogna scegliere tra i gloss trasparenti, che possono essere applicati anche sulle sopracciglia per dare più luce al viso.

I lucidalabbra rosa, invece, sono adatti per tutte le giovanissime con capelli castani o biondi. Colorano le labbra quanto basta, senza eccessi. Sono perfetti con un trucco occhi un po’ più marcato. Infine, un gloss rosso, è l’ideale per chi ha labbra quasi perfette, dal contorno ben definito.

Questi sono i trucchi per scegliere il lucidalabbra che fa per te. Non ti resta che acquistarne uno della nuova gamma primavera-estate 2021.