Alda D’Eusanio non si trattiene: parole dure sul Grande Fratello Vip

Alda D’Eusanio non ha preso bene il trattamento ricevuto dopo la squalifica al Grande Fratello Vip: il suo sfogo contro la produzione.

Alda D’Eusanio è stata l’ultima concorrente ad entrare a far parte della quinta edizione del GF Vip. Purtroppo la sua avventura nella casa più spiata d’Italia non è andata avanti come avrebbe sperato, in quanto i numerosi scivoloni le hanno costato la squalifica. In particolar modo la frase su Laura Pausini, dove ha insinuato che venisse picchiata dal suo compagno violentamente.

La cantante, dopo aver sentito tali affermazioni sulla sua famiglia, ha immediatamente provveduto ad agire per vie legali ed Alda è stata squalificata dal programma, ma non solo. La D’Eusanio, oltre a sparire dalla casa più spiata d’Italia, è anche sparata dal piccolo schermo e prima della sua partecipazione era uno dei volti più popolari degli ultimi tempi. Invitata, nel suo ruolo di opinionista, nei programmi più apprezzati dai telespettatori.

Intervistata dal settimanale Mio, Alda D’Eusanio ha attaccato la produzione del GF Vip accusandoli di aver usato due pesi e due misure diverse a seconda del concorrente in questione. Ecco le sue parole.

GF Vip, Alda D’Eusanio: “Adua e Massimiliano non sono stati espulsi”

Alda D’Eusanio, da quando è stata squalificata dal Grande Fratello Vip, non ha più messo piede alcuno studio televisivo. Quasi come se fosse stata bandita dalla televisione. Per questo motivo si chiede se soltanto un errore possa compromettere la sua carriera e tutto quello che ha fatto durante il corso di questi anni, insinuando che altri concorrenti abbiano avuto un trattamento diverso rispetto a quello subito da lei.

“Non è possibile che un errore sia come una nera vernice in grado di cancellare tutto quello che una persona è stata fino a poco tempo prima di entrare in quella Casa. Le azioni nei miei riguardi sono state ben più dure rispetto a quelle che ci sono state nei confronti di Massimiliano Morra e di Adua Del Vesco. Anche loro hanno dato voce a delle chiacchiere e oggi c’è un’inchiesta in corso per istigazione al suicidio. Come se non

bastasse, Adua fa outing (vero o falso che sia) per Morra, toccando una sfera delicata come quella della libera scelta di fare outing. Dopo tutto questo loro non sono stati espulsi, io sì. Non può e non deve esserci un diverso trattamento tra i concorrenti. Siamo tutti uguali, con la sola differenza che loro non sono stati in coma, mentre io sì“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aldadeusanioofficial (@aldadeusanioofficial)

Alda D’Eusanio dopo il Grande Fratello Vip non sta passando di certo un periodo facile, citando in ballo anche i suoi ex compagni di viaggio come Massimiliano ed Adua, che di recente ha sbottato su Instagram per difendere Andrea Zenga, insinuando abbiano avuto un trattamento di favore durante il loro percorso nella casa più spiata d’Italia.