Ma quando e come dovresti usare il lubrificante? Ecco alcuni suggerimenti per integrare questo “strumento” nella vostra vita intima.

Basta, mettiamo da parte le paure e gli imbarazzi e facciamo una chiacchierata, il più aperta possibile su questo utilissimo… strumento.

Se lo hai comprato e lo hai tenuto sul comodino (o nascosto in un cassetto) è arrivato il momento di scoprire come e quando puoi usarlo.

Di cosa parliamo? Ma di lubrificante, of course!

Usare il lubrificante: i nostri suggerimenti

Partiamo da un presupposto decisamente importante: crediamo fermamente che non ci siano regole quando parliamo di intimità!

Parlare quindi di “regole” quando parliamo di usare il lubrificante ci sembra decisamente riduttivo: per noi puoi usarlo tutte le volte che vuoi!

Del lubrificante in quanto tale ti abbiamo già parlato in questo articolo ma non abbiamo parlato… di come e quando si usa!

Di certo, anche se puoi usarlo nella maniera che preferisci, ci sono alcune idee e suggerimenti che potranno esserti utili, soprattutto se sei alle “prime armi“.

Fai attenzione a comprare sempre lubrificanti che abbiano una base “naturale” e non siano, quindi, a base di petrolio o glicerina.

Meglio andare sul sicuro e scegliere prodotti che abbiano una base il meno sintetica possibile.

Pronta a scoprire dove e quando usare il lubrificante per un divertimento… al massimo?

Ecco i nostri suggerimenti.

dentro il preservativo : a quanto pare si tratterebbe del non-plus ultra del piacere. Usare una buona dose di lubrificante all’interno del preservativo renderebbe il piacere (per lui, ovviamente) ancora più… fluido!

Ovviamente, però, bisogna fare estremamente attenzione: fate qualche prova, prima, e vedete qual è la resa.

Meglio evitare di usarlo per un rapporto completo se c’è il rischio che scivoli via!

Sia che stiate indulgendo nell’autoerotismo (abbiamo parlato qui del fatto che non è assolutamente dannoso quando si è in coppia), sia che stiate dandovi da fare con il partner, usare il lubrificante può essere molto divertente !

Usatelo per qualsiasi pratica senza farvi assolutamente problemi: vi aiuterà ad esaltare il piacere!

A quanto pare, infatti, quel tocco extra aiuterebbe il tuo ed il suo piacere: insomma, provare per credere!

(Qui ti abbiamo spiegato che cos’è e come si chiede).

Iniziate con un massaggio rilassante che possa piacere ad entrambi e che tocchi tutte le parti del vostro corpo.

Noi ti abbiamo spiegato qui cosa sia lo Yoni Massage ma voi potete sbizzarrirvi grazie al vostro amico!

Insomma, il lubrificante può rappresentare un vero e proprio aiuto per la vostra vita intima; provare ad usarlo, infatti, non costa poi molto ed i risultati sembrano essere incredibili!

Molto spesso evitiamo di usarlo perché ci sembra di “ingannare” il partner: niente di più sbagliato.

Fai un tentativo e vedrai che… non tornerai più indietro!