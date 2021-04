Top 5 profumi primavera estate 2021: le fragranze femminili da provare

I 5 profumi da donna per la primavera estate 2021 da provare assolutamente. Fragranze fresche, fiorite e vivaci perfette per la bella stagione.

Il profumo per una donna non è certo un semplice cosmetico ma rappresenta una vera e propria aura che la avvolge e la contraddistingue tra tante. La fragranza prescelta da una donna parla della sua personalità, del modo con cui vuole arrivare agli altri e anche di come percepisce se stessa.

Dietro l’arte della profumeria si cela un modo fatto di bellezza, di fiori, di psiche e di passione, quella che viene messa nella formulazione delle moltissime fragranze che sono in commercio che se pur ‘commerciali’ riescono ad assumere una nota diversa per ogni donna su cui vengono vaporizzate.

I 5 profumi novità per la primavera estate 2021 da provare assolutamente

La primavera e l’estate ci regalano la voglia di fragranze più leggere, fresche, fiorite ed agrumate e per questo abbiamo voluto selezionare per voi, 5 tra i profumi estivi per la primavera estate 2021 che vale assolutamente la pena di provare.

Come si prova un profumo e dove vaporizzarlo per esaltarne la fragranza

Le profumerie oggi sono senza dubbio luoghi più dispersivi di quelle di una volta, piccole, raccolte, delle vere e proprie botteghe della bellezza. Tra gli espositori immensi è difficile senza dubbio scegliere un nuovo profumo per questo sarà bene fare un primo test utilizzando i cartoncini messi a disposizione dal negozio stesso e dopo averne selezionati non più di tre, si potrà provare il profumo direttamente sulla pelle. Se vuoi regalare un profumo scopri come fare la scelta giusta.

Lo si potrà vaporizzare sul polso e la scelta non dovrà essere fatta di fretta ma con tutta la calma che serve a far sviluppare la fragranza in modo totale. Si potranno da prima sentire le note di testa, poi quelle di cuore e infine quelle di fondo. La scelta giusta sarà dunque vaporizzare il profumo e acquistarlo dopo aver fatto passare qualche ora, anche il giorno successivo, per testarne la persistenza.

Dove applicare il profumo

Il profumo andrebbe applicato su tutte le zone ‘pulsanti del corpo’ come i polsi, l’incavo del gomito e del ginocchio, dietro le orecchie e all’interno delle caviglie. Scopri come sedurre il tuo partner con il profumo!

TOP FIVE : profumi da donna primavera estate 2021

Ecco le 5 fragranze da provare assolutamente per la stagione primavera estate 2021:

1 NARCISO RODRIGUEZ FOR HER MUSC NOIR EAU DE PARFUM

Una variazione sul tema dell’amatissimo profumo ‘For Her’ di Narciso Rodriguez che mantiene sempre le note muschiate ma regala anche sentori fruttati e avvolgenti.

2 GUARLEN MON GUERLAIN SPARKLING BOUQUET EAU DE PARFUM

Un profumo che vuole essere veicolo di gioia, una versione nuova dell’edp Mon Guerlain che dona note fruttate come la pera, sposate a note fiorite come quelle della lavanda e del gelsomino.

3 BULGARI SPLENDIDA PATCHOULI TENTATION EAU DE PARFUM

Patchouli Tentation è una versione cipriata e floreale e fruttata, una nuova espressione della linea ‘Splendida’ di Bulgari.

4 MARC JACOBS DAISY LOVE SPRING- EAU DE TOILETTE

Daisy Love Spring come tutti i profumi adatti alla bella stagione regala note floreali della peonia che si sposano meravigliosamente con le fruttate del fico.

5 DOLCE & GABBANA DOLCE ROSE EAU DE TOILETTE

Una fragranza dedicata alla regina dei fiori, la rosa, in tutte le sue note più dolci accostate alla pesca bianca.