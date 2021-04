Paul Gascoigne torna in gara all’Isola dei Famosi 2021 dopo l’infortunio alla spalla: l’ex calciatore rientra ma dovrà rispettare due regole.

Nessun ritiro per Paul Gascoigne che rientra ufficialmente in gara all’Isola dei Famosi 2021. L’ex calciatore, durante una prova immunità, si era infortunato alla spalla saltando la puntata di lunedì 29 marzo. Gascoigne, nello scorso appuntamento con Ilary Blasi, si era collegato dalla stanza in cui si è sottopostato ad una serie di cure per poter recuperare dall’infortunio.

Questa sera, per la gioia dei compagni, Gascoigna è tornato sull’Isola. L’ex calciatore, tuttavia, dovrà rispettare due regole per continuare a restare in gioco.

Paul Gascoigne torna all’Isola dei Famosi 2021 con due regole da rispettare

Paul Gascoigne è rientrato in palapa dopo aver trascorso gli ultimi giorni lontano dall’Isola dei Famosi 2021 per curarsi e superare l’infortunio alla spalla. Accolto da Massimiliano Rosolino, Gascoigne ha salutato i suoi compagni. Rosolino, poi, ha svelato le due regole fissate per la permanenza di Gascoigne in Honduras. Regole che sono state accettate dagli altri naufraghi che hanno accolto con gioia il rientro dell’ex calciatore.

“Paul riprenderà la sua avventura nell’isola con due regole principali. La prima è che appunto non potrà partecipare ai giochi, per ovvi motivi. La seconda è che dovrà dormire su una brandina come previsto dalla prescrizione medica. Una cosa importante, so che la sua brandina sarà appetitosa, ma sarà vietato toccarla per gli altri naufraghi o scatteranno le punizioni”.

Gascoigne, poi, in collegamento con Ilary Blasi, ha svelato le condizioni della sua spalla. “Chi mi è mancato? Mi mancavano tutti i miei ragazzi. L’operazione è stata difficile ma sono in forma”

L’avventura di Gascoigne sull’Isola dei Famosi 2021, dunque, può ufficialmente ricominciare. L’ex calciatore, pur con una spalla non in perfette condizioni, non ha alcuna intenzione di mollare e abbandonare il reality. Anche il pubblico ha reagito positivamente al rientro di Gascoigne il cui video, pubblicato sulla pagina ufficiale dell’Isola dei Famosi, sta ricevendo tantissimi commenti positivi da parte degli utenti che stanno apprezzando sempre di più la sua simpatia.